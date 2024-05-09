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«Всё закончится за две минуты». Экс-чемпион Bellator — о возможном бое Джонс — Перейра

«Всё закончится за две минуты». Экс-чемпион Bellator — о возможном бое Джонс — Перейра
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Экс-чемпион Bellator Бен Аскрен высказался о потенциальном поединке между легендарным бойцом ММА Джоном Джонсом и обладателем титула UFC в 93 кг Алексом Перейрой.

«Людям было бы интересно посмотреть на этот бой. Если бы Алекс проводил поединок с Аспиналлом, то ему вероятно, пришлось бы останавливать несколько тейкдаунов. Фанатам интересно, каков Алекс в борьбе, сможет ли он защищаться от переводов. Поскольку если у тебя нет этих навыков, то Джонс просто переведёт тебя и проведёт сабмишен.

Мы видели, как Перейру переводил Иззи. Он оставался под ним значительную часть времени. Немного странно, что мы все знаем Перейру, который уже зарекомендовал себя как один из лучших бойцов в истории, но у нас всё ещё есть вопросы к его борьбе. У нас нет информации об этом, поскольку ему удалось быстро пройти Джамала Хилла, Иржи в борьбу не шёл, а Блахович действительно смог перевести его и удерживать внизу.

Представим, что их бой с Джонсом всё-таки состоится. Мне кажется в октагоне всё закончится за две минуты. Посмотрите, что Джон сделал с Сирилем Ганом. Джон крупный мужчина, он высокоуровневый борец, у него отличные навыки грэпплинга. Это очень вероятный исход», — приводит слова Аскрена портал Middle Easy.

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