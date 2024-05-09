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Минеев: я ещё не подписал контракт на бой с Исмаиловым

Минеев: я ещё не подписал контракт на бой с Исмаиловым
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Именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о потенциальном поединке с популярным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

«Я бы контракт ещё не подписал, нету его пока. Мы пока находится в состоянии договорённости. Эта история имеет право на жизнь. Я сейчас хочу немного восстановиться после боя с Глуховым. Но если говорить о ментальной подготовке, я уже нахожусь на стадии настраивания. Думаю о нём, о процессе подготовки, спарринг-партнёрах, стратегиях. Думаю про гейм-план», — сказал Владимир в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 28 апреля Владимир Минеев одержал победу единогласным решением над Константином Глуховым в поединке по правилам кикбоксинга.

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