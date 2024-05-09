Блахович: Джон Джонс перешёл в тяжёлый вес, поскольку тогда в 93 кг я был в расцвете сил

Экс-обладатель титула UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович считает, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс намеренно сменил весовую категорию, поскольку не хотел драться с ним.

«Сейчас я вешу, как тяжеловес. Поэтому подняться в весе будет легко. Мне хотелось бы посмотреть на то, как Джон будет драться с Томом, Перейрой и мной. Он перешёл в тяжёлый вес, поскольку тогда в полутяжёлом я был в расцвете сил.

Он знал, что мне по силам его побить. Джон принял правильное решение о смене весовой категории. Но он мне обещал бой, поэтому надеюсь, что это в какой-то момент произойдёт. Может быть мы подерёмся не в спортзале, а у кого-то на заднем дворе», — приводит слова Блаховича портал MMAJunkie.