Сен-Дени: знаю, какой план действий будет у Махачева против Порье

Топовый боец UFC, француз Бенуа Сен-Дени высказался по поводу предстоящего поединка между американцем Дастином Порье и россиянином Исламом Махачевым.

«Он точен, он хорошо подготовлен, он отличный соперник. И он способен пережить бурю, что он уже показывал.

Я знаю, какой план действий будет у Махачева. Это очевидно. Он будет пытаться следовать по стопам Нурмагомедова или Чарльза Оливейры, потому что это самый простой путь к победе над Дастином, но Порье будет работать и над этим. Конечно, это будет отличный бой, но, конечно, фаворит — чемпион», — приводит слова Сен-Дени MMA Junkie.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Нью-Джерси. Для Порье это будет третья возможность завоевать полноценный чемпионский пояс.