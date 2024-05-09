О'Мэлли готов перейти в лёгкий вес ради боя с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил о своей готовности перейти в лёгкий вес, чтобы получить поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас Макгрегор стал достаточно крупным. Я трезво смотрю на вещи, когда мы говорим о бойцах в других весовых категориях. Но Конор – один из тех немногих парней, ради схватки с которым я бы выбрался далеко за пределы своей весовой категории. Я бы подрался с ним в лёгком весе. Во-первых, это огромные деньги. Во-вторых, это Конор Макгрегор. Это было бы легендарно», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

Ранее ирландец, высказываясь о новости про положительную допинг-пробу боксёра Райана Гарсии, заявил следующее: «Это напоминает мне о Шоне О'Мэлли. Порву вас обоих».