Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар

В преддверии UFC 239 не знавший горечи поражения Бен Аскрен излучал позитив и уверенность. Очередная жертва, и рядом не стоящая по уровню борьбы с Funky, с последующим уверенным обгоном Колби Ковингтона в претендентской гонке – всё это грезилось представителю США как наяву.
«У него не очень большие мускулы и весьма уродливая борода. Это будет тотальное доминирование», – добродушно улыбался Аскрен на пресс-конференции перед турниром.
Однако то, что произошло в октагоне, потрясло как поклонников Бена, так и всех любителей смешанных единоборств. Бой завершился… уже на пятой секунде первого раунда! Соперники только направились друг к другу, когда Масвидаль пошел ва-банк. Боец ускорился и влетел коленом точно в голову опешившего оппонента.
Видео дебюта противостояния.
Как итог, глубокий нокаут. Крайне неуважительное празднование победы. И новый рекорд UFC – никому ещё в промоушене не удавалось нокаутировать соперника за столь короткий отрезок (до вечера в Лас-Вегасе несколько поединков судьи останавливали на седьмой секунде).
Потрясающий удар с разножки коленом в прыжке решил исход всего противостояния, и по факту судья мог остановить поединок и раньше, если бы среагировал чуть быстрее и позволил Масвидалю провести добивающие удары.
Что скажешь, Конор Макгрегор? Нокаут на 13-й секунде в поединке против Жозе Алду — уже история. Которую взялся переписывать рубака, начинавший карьеру на улице.
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