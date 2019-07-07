Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар

Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

В преддверии UFC 239 не знавший горечи поражения Бен Аскрен излучал позитив и уверенность. Очередная жертва, и рядом не стоящая по уровню борьбы с Funky, с последующим уверенным обгоном Колби Ковингтона в претендентской гонке – всё это грезилось представителю США как наяву.

«У него не очень большие мускулы и весьма уродливая борода. Это будет тотальное доминирование», – добродушно улыбался Аскрен на пресс-конференции перед турниром.

Джонс испортил ночь нокаутов в Вегасе и еле-еле победил безнадёжного аутсайдера Раздельное решение. Всего лишь раздельное решение, Джон…

Однако то, что произошло в октагоне, потрясло как поклонников Бена, так и всех любителей смешанных единоборств. Бой завершился… уже на пятой секунде первого раунда! Соперники только направились друг к другу, когда Масвидаль пошел ва-банк. Боец ускорился и влетел коленом точно в голову опешившего оппонента.

Видео дебюта противостояния.

Как итог, глубокий нокаут. Крайне неуважительное празднование победы. И новый рекорд UFC – никому ещё в промоушене не удавалось нокаутировать соперника за столь короткий отрезок (до вечера в Лас-Вегасе несколько поединков судьи останавливали на седьмой секунде).

Потрясающий удар с разножки коленом в прыжке решил исход всего противостояния, и по факту судья мог остановить поединок и раньше, если бы среагировал чуть быстрее и позволил Масвидалю провести добивающие удары.

Что скажешь, Конор Макгрегор? Нокаут на 13-й секунде в поединке против Жозе Алду — уже история. Которую взялся переписывать рубака, начинавший карьеру на улице.