Старость в радость. Самые возрастные чемпионы мира по боксу

Неувядаемый 40-летний суперзвёздный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) одержал победу по очкам над 30-летним американцем Китом Турманом (29-1-0, 22 KO) и сумел разменять свой менее престижный пояс регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе на титул суперчемпиона мира WBA, которым владел его соперник. В связи с этим событием сегодня мы вспомним самых возрастных чемпионов мира в профессиональном боксе за всю его многолетнюю историю.

Абсолютным рекордсменом по самому возрастному чемпионству в истории мирового бокса является решительно отказывавшийся стареть чернокожий американец Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 KO). Этот известный под ринговыми прозвищами Би-Хоп, Палач и Инопланетянин боец сначала установил, а затем продолжил обновлять собственный же рекорд в этом отношении.



В мае 2011 года Хопкинс одержал победу по очкам над канадцем Жаном Паскалем и завоевал мировой титул WBC в полутяжёлом весе, сумев таким образом превзойти предыдущее аналогичное достижение супертяжеловеса Джорджа Формана. Тогда Бернарду было 46 лет, 4 месяца и 6 дней.



Потеряв впоследствии этот пояс после проигрыша соотечественнику Чеду Доусону, Хопкинс сподобился в марте 2013 года снова обзавестись мировым титулом – на этот раз по версии IBF. Он обновил собственный рекорд по завоеванию чемпионства, остановившись на отметке 48 лет, 1 месяц и 22 дня.



Бернард не только сумел удерживать этот мировой титул, успешно его защищая, но затем (в апреле 2014 года) сподобился стать и старейшим боксёром всех времён и народов, сумевшим объединить мировые титулы по разным версиям. В своё время (ещё в сентябре 2004 года) Хопкинс стал первым бойцом, который собрал в своём владении чемпионские пояса по всем четырём основным версиям – WBC, WBA, IBF и WBO. Сделал он это в рамках среднего веса.



А спустя 10 лет неугомонный Бернард попытался в уже очень почтенном по боксёрским меркам возрасте провернуть такой же трюк и в рамках полутяжёлого веса. На первом этапе «помог» легендарному ветерану в достижении этой цели казахстанец Бейбут Шуменов, который являлся тогда суперчемпионом мира по версии WBA. После победы над ним 49-летний Бернард стал самым возрастным чемпионом, которому удалось объединить мировые титулы (по версиям WBA и IBF).



Затем Хопкинс намеревался сделать ещё один шаг к абсолютному чемпионству. Однако остановить поступь ветерана к очередному рекорду удалось российскому боксёру Сергею Ковалёву, который в ноябре 2014 года одержал над Бернардом уверенную победу единогласным решением судей и не позволил ему обзавестись ещё и мировым титулом WBO.



Таким образом, 8 ноября 2014 года стало для Хопкинса последним днём, когда он владел званием чемпиона мира. Бернарду не удалось дотянуть до своего 50-летнего юбилея совсем немного – на момент поражения Ковалёву ему было 49 лет и 297 дней. Тот поединок также стал последним для Хопкинса боем за звание чемпиона мира. А таковых за всю его долгую боксёрскую карьеру насчитывается аж 32!

Джордж Форман

«Большой» Джордж Форман (76-5-0, 68 KO) является легендарной личностью в мировом боксе. Сперва он чемпионил в Золотую эру хэвивейта в середине 1970-х годов, а затем, вернувшись на ринг после 10-летнего перерыва, успешно выступал ещё на протяжении десяти лет. Венцом этого уникального камбэка стало повторное завоевание спустя 20 лет звания чемпиона мира. Тогда Джордж установил рекорд, став в возрасте 45 лет и 9 месяцев самым пожилым чемпионом мира за всю предшествующую историю бокса. Побить это достижение пока сумел лишь другой легендарный боец – вышеупомянутый Бернард Хопкинс.



Вернувшись на ринг после долгого отсутствия, Форман сначала осуществил две неудачные попытки снова обзавестись званием чемпиона мира, проиграв сперва Эвандеру Холифилду, а затем Томми Моррисону. Но потом ему бросил вызов одолевший перед этим Холифилда и ставший чемпионом мира WBA и IBF Майкл Мурер, который почти на 20 лет моложе Формана. И тот бой, состоявшийся в ноябре 1994 года, стал для Джорджа звёздным часом. Проигрывая по очкам, Форман сподобился нокаутировать Мурера, став не только рекордсменом по самому возрастному чемпионству в истории бокса, но и двукратным чемпионом мира.



Обоих завоёванных чемпионских поясов Джордж лишился без боя. Сначала он не пожелал встретиться с официальным претендентом по версии WBA Тони Таккером и был лишён пояса этой организации. А затем, неубедительно проведя первую защиту титула IBF против немца Акселя Шульца, отказался давать ему реванш, за что был лишён пояса и этой федерации. Профи-карьера Формана в общей сложности растянулась на 28 лет.

Арчи Мур

Уникальной личностью в боксе был американский боец Арчи Мур (186-23-10, 132 KO) по прозвищу Старый Мангуст. Он не только считается одним из лучших полутяжеловесов всех времён и народов, но и обладал рекордом по самому возрастному чемпионству до того, как это его достижение сумел превзойти Джордж Форман.



Кроме того, Мура можно до сих пор считать самым возрастным абсолютным чемпионом мира. Арчи являлся неоспоримым чемпионом мира в полутяжёлом весе до 25 октября 1960 года, пока у него без боя NBA (предшественница WBA) не отобрала это звание по причине того, что он не смог защитить титул в течение отведённого ими времени. На тот момент ему было 43 года, 10 месяцев и 12 дней.



Но по версиям очень влиятельной на то время Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), а также журнала The Ring Мур продолжал оставаться чемпионом мира в полутяжелом весе и далее. NYSAC впоследствии также лишила Арчи своего титула без боя за то, что он его продолжительное время не защищал. Произошло это в 1962 году, когда Муру было 45 с половиной лет. Он выступал на ринге с 1935 по 1963 годы.

Боб Фитцсиммонс

В контексте рассматриваемой темы нельзя не упомянуть и одного из персонажей так называемых героических времён мирового бокса конца XIX – начала XX веков. Родившийся в Британии, но проживший большую часть жизни в Новой Зеландии Боб Фитцсиммонс (61-8-4, 57 KO) по кличке Рыжий был ещё одним уникумом ринга. В частности, он стал первым в истории бокса чемпионом мира в трёх весах (среднем, полутяжёлом и тяжёлом). Причём, сподобился он на такое достижение, когда в профессиональном боксе существовало не 17 весовых категорий как нынче, а всего лишь 6.

Сначала Фитцсиммонс был чемпионом мира в среднем весе (с 1891 по 1894 год), затем в «королевской» – тяжёлой (или абсолютной) весовой категории (с 1897 по 1899 год), а потом, решив спуститься вниз, и в полутяжёлом дивизионе (с 1903 по 1905 год). Кроме того, Рыжий был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый лёгкий чемпион в тяжелом весе – его вес никогда не превышал 80 кг, в то время как иногда он дрался с оппонентами, весящими за центнер.



Долгое время Фитцсиммонс считался самым возрастным чемпионом мира в истории бокса, став таковым в рамках полутяжёлой весовой категории. 25 ноября 1903 года он одолел по очкам в 20-раундовом поединке ирландского бойца Джорджа Гарднера и завоевал мировой титул в возрасте 40 лет и 182 дней. Фитцсиммонс проводил официальные боксёрские поединки на протяжении 29 лет.

Дюран, Холифилд, братья Кличко и другие

В последние десятилетия в профессиональном боксе общепризнанных версий (нынче таковыми считаются четыре – WBC, WBA, IBF и WBO), а также весовых категорий становилось всё больше, из-за чего обзавестись статусом чемпиона мира стало проще. Поэтому боксёров, которые либо становились обладателями мировых титулов, либо претендовали на них, когда им было (иногда уже далеко) за 40 лет, появилось гораздо больше, чем таковых имелось в XX веке.

Например, такие легендарные бойцы, как панамец Роберто Дюран (103-16-0, 70 KO) и американец Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 KO), свои последние мировые тайтл-шоты получали, когда им было соответственно 47 и 46 лет.



Украинский обладатель мирового титула WBC в супертяжёлом весе Виталий Кличко (45-2-0, 41 KO) чемпионил до 42 с половиной лет, а его брат Владимир (64-5-0, 53 KO) – почти до 40 лет, а затем снова претендовал на пояс чемпиона мира в 41 год. Кстати, Кличко-младший заявлял в прессе, что не исключает своего возвращения на ринг, чтобы превзойти рекорд Джорджа Формана по самому возрастному чемпионству в супертяжёлом весе. Правда, для этого, по словам самого Владимира, у него к тому времени должна будет иметься мотивация снова выйти на ринг.

Среди других боксёров, которые владели мировыми титулами в возрасте после 40 лет, можно отметить южноафриканского суперсредневеса Тулани «Шугар Боя» Малингу (44-13-0, 19 KO), канадского полутяжеловеса Адониса «Супермена» Стивенсона (29-2-1, 24 KO), а также до сих пор выступающего на ринге американского экс-чемпиона мира в первом среднем весе Корнелиуса «K9» Бандрейджа (36-6-0, 20 KO).



Что касается российских чемпионов мира по профессиональному боксу, которых за всю историю насчитывается уже два с половиной десятка, то самыми возрастными из них были Денис Лебедев (32-2-0, 23 KO), удерживавший мировой титул WBA в первом тяжёлом весе почти до 40 лет, а также Олег Маскаев (39-7-0, 28 KO), потерявший пояс чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе через несколько дней после того, как ему исполнилось уже 39 лет.