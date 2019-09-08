Как Хабиб победил Порье. Видео лучшего приёма боя

Поединок года, который выиграл, конечно же, российский чемпион!

7 сентября в Абу-Даби состоялся крупнейший турнир года. В нём неоспоримый, непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во второй раз защитил свой пояс и довёл статистику до потрясающих 28-0. Бой с Дастином Порье вышел непростым, но Орёл справился с контратаками опасного оппонента и подавил своим прессингом, закончив всё в третьем раунде удушающим со спины.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

На «Чемпионате» вы можете посмотреть лучшие моменты поединка Нурмагомедов — Порье, а также остальных схваток UFC 242.

Поначалу поединок складывался довольно конкурентный. Порье во втором раунде даже потряс Хабиба ударом, но мастерство Нурмагомедова в борьбе решило исход боя. Россиянин стабильно переводил бой на землю, где без проблем контролировал американца, забирая его силы и нанося ущерб ударами и попытками провести удушение.