Евлоев: Холлоуэй не сможет ни бить, ни держать тяжёлые удары в полулёгком весе

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев считает, что американский экс-чемпион Макс Холлоуэй станет менее конкурентоспособным, если вернётся в родной дивизион.

«Я и ранее об этом говорил… Макс Холлоуэй не сможет держать такие тяжёлые удары в полулёгком весе, опять же, сказывается весосгонка. И бить тяжелее он не сможет. Но самое главное, он не сможет пропускать тяжёлые удары и оставаться таким же активным в конце боя.

В бою с Родригесом, когда они друг друга лупили изо всех сил, Макс очень сильно замедлился в конце второго раунда. Да, он стойкий, челюсть непробиваемая, но было видно, что он сильно замедлился. Думаю, ему такие бои лучше в 70 кг проводить», — сказал Евлоев в подкасте Асланбека Бадаева.