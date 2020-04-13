Умер от коронавируса автор легендарного снимка удушения Хабибом Конора Макгрегора

Если вы всё ещё не серьёзно относитесь к ситуации, которая складывается в мире, если вам до сих пор кажется, что угроза от вас невероятно далека, задумайтесь об этой истории. Сегодня, 13 апреля, стало известно о смерти фотографа, долгие годы работавшего на турнирах UFC. Вы, разумеется, не могли знать его лично, даже не представляли, как он выглядит. Но за людей этой профессии всегда говорят их творения.

Один из самых ярких поединков в истории российского ММА запомнился большинству из нас не по телевизионной картинке. Эмоции были на таком недостигаемом уровне, что всё слилось воедино. И отчаянное удушение Хабиба, и сдача Коннора, которому за это напихали потом все, кому только было не лень, и прыжок в зал, и потасовка, которая стихийно тогда возникла.

За базар не ответил. Хабиб задушил Конора Так больно Макгрегору ещё не было никогда. И ещё. Это был самый скандальный бой в ММА.

Ну как тут уследишь за всем этим, когда эмоции перехлёстывают, адреналин зашкаливает, а режиссёр судорожно дёргает на рычаги, пытаясь вывести в эфир самую нужную камеру?! Но практически каждый фанат единоборств, спустя пару часов после случившегося триумфа российского бойца увидел это фото… Это фото навечно запечатлело легендарный момент, ключевой момент в новейшей истории ММА.

Эта иллюстрация принадлежит перу (это не совсем уместное, конечно, выражение), точнее фотокамере Энтони Кауси. Этот мастер почитался в профессиональной среде за большой профессионализм и качество работы. Он снимал ММА для издания «Нью-Йорк Пост». Куча призов и профессиональных наград достаточно скажут о его уровне. Он всегда был на передовой, там, где можно поймать лучший кадр.

«Путин позвонил и сказал, что гордится моей победой» Одна проблема: Хабиб уверен, что отец размажет его по возвращении. Мощная речь Нурмагомедова после победы над Конором.

Несколько часов назад появилась информация о том, что Энтони не стало. Он несколько недель сражался с коронавирусом. Три недели назад он выложил на своей страничке в «Инстаграме» это фото и добавил подпись: «Я никогда не думал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что я несокрушим». Он верил, что сможет справиться с этой ситуацией, но зараза, которая лишила нас спорта на неопределённое время, начала отбирать и коллег, которые делали спорт ярче.

«Энтони Кауси был нашим коллегой, нашим другом и блестящим журналистом, — сказал Стивен Линч, главный редактор «Нью-Йорк Пост». — Он был одним из лучших спортивных фотографов в Нью-Йорке, запечатлевший все основные спортивные и не только моменты последних 25 лет. Тихий, забавный, но больше всего добрый — его уважают те, кого он фотографирует, и восхищаются те, с кем он работал».

У 48-летнего Энтони осталась жена, двое маленьких детей, а также родители и две сестры. Предлагаем вам ещё и ещё раз насладиться его работами.