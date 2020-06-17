Легенда ММА уговаривал Волкова побороться. Но был отправлен в глубокий нокаут. Видео

До турнира UFC Вегас 3 осталось всего несколько дней. Главным событием вечера будет противостояние россиянина Александра Волкова и американца Кёртиса Блэйдса. 31-летнему Драго придётся непросто: его 29-летний соперник по прозвищу Бритва обладает отличными навыками работы в партере и в UFC проигрывал только Фрэнсису Нганну. Впрочем, Волков умеет справляться с великолепными борцами. 17 марта 2018 года состоялась самая громкая победа в его карьере.



Габаритный российский боец ярко ворвался в главный промоушен мира, сходу одержав три победы. Перед могучими ударами Волкова не устояли даже именитые Рой Нельсон и Стефан Штруве, после чего UFC решила проверить Драго в поединке с настоящей легендой. Гениальному джитсеру Фабрисиу Вердуму тогда было 40 лет, но его спортивная форма вызывала уважение. Перед поединком с Волковым бразилец расправился с Уолтом Харрисом и Марчином Тыбурой, строя смелые планы по возвращению чемпионского пояса. В России Вердум печально известен благодаря победам над Романом Зенцовым и обоими братьями Емельяненко.

UFC Вегас 3: Александр Волков в шаге от титульного боя. На пути — громила Блейдс. Live! Все новости и главные подробности предстоящего турнира в полном объёме — на «Чемпионате».

Поединок Волкова и Вердума, имевший статус главного события вечера, состоялся в Лондоне. Как и ожидалось, россиянину пришлось пройти суровое испытание. Вердум, начавший бой с необычного прыжка, на протяжении трёх раундов смотрелся как минимум не хуже оппонента. Бразилец регулярно совершал успешные тейкдауны и пару раз Волков был на грани поражения болевым приёмом. Драго пришлось выдержать и мощнейший удар локтем, который его соперник провёл в партере.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте UFCRussia.

Фабрисиу доставалось не меньше: в стойке он действовал куда слабее, пропустив несколько чувствительных ударов в голову. Именно поэтому боец из Порту-Алегри при любом удобном случае валился на канвас, жестами призывая Волкова побороться. Россиянин отказывался от такой «возможности», отодвигаясь на шаг и взмахом ладони предлагая коллеге подняться.



Перед четвёртым раундом спортсмены были уже откровенно измождены, лицо бразильца украшала гематома. Вскоре Вердум удачно попал в стойке и решил «зарубиться», что стало его ключевой ошибкой. Волков показал отличный бокс, опрокинув бразильца могучими ударами с обеих рук. Полетевший на настил Фабрисиу попытался принять боевое положение, но налетевший сверху кулак Волкова выключил ему свет окончательно.

10 главных событий в карьере российского бойца UFC А. Волкова. Видео

Волков, во время поединка чувствовавший себя раскованно и даже улыбавшийся, после победы захотел подраться за пояс: «Теперь я жду титульный бой, я здесь ради него, кто знает, может уже следующий поединок будет титульным. То, что мы когда-то тренировались с Вердумом, мне помогло. Я знал джиу-джитсу Вердума и его навыки. Главной целью было защищаться от борьбы и по возможности атаковать, и это сработало».

Роковые 11 секунд. Самое обидное поражение в карьере Александра Волкова. Видео Драго был в шаге от важной победы, но пропустил удар в челюсть.

Титульного боя россиянин не получил и вскоре потерпел первое поражение в UFC, упав в нокаут за 11 секунд до конца поединка с Дерриком Льюисом. Следом Волков в осторожном стиле победил Грега Харди и теперь попробует справиться с Блэйдсом. В случае успеха Драго вновь станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Для Вердума бой с Волковым стал последним перед длительной дисквалификацией. Бразилец сдал положительный анализ на анаболический стероид тренболон и его метаболиты. Совсем недавно 42-летний Фабрисиу вернулся в октагон, где его соперником вновь стал российский боец. Ветеран Алексей Олейник неожиданно закидал бразильца мощными ударами и одержал победу решением судей.