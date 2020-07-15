Джоджуа по прозвищу Волчица и швед с фамилией Чимаев. Превью UFC Fight Night

После грандиозного по именам UFC 251 второй турнир на «Бойцовском острове» выглядит куда скромнее. Никаких чемпионских боёв и звёзд промоушена: только крепкие середняки и перспективные таланты. Однако отсутствие топ-бойцов не помешает устроить зрелище, ведь порой именно такие турниры генерируют зрелищные «рубки» и шикарные нокауты. Не обошлось без срывов: полутяжеловес Кеннет Берг почувствовал себя плохо после весогонки, его встреча с Хорхе Гонзалезом отменена.

Келвин Кэттер – Дэн Иге

Келвина Кэттера по прозвищу Бостонский завершитель в России знают благодаря бою с Забитом Магомедшариповым. Американец проиграл нашему спортсмену единогласным решением судей, не сумев справиться со скоростью оппонента. После поражения Кэттеру пришлось начинать всё сначала: два месяца назад он зрелищно «выключил» локтем Джереми Стивенса. Противостоять Келвину будет перспективный Дэн Иге, идущий на серии из шести побед. Спортсмен по прозвищу Динамит редко нокаутирует соперников, чаще побеждая сабмишенами и судейскими решениями. В случае победы над Кэттером Динамит обязательно станет просить чемпионский бой.

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Тим Эллиотт – Райан Бенуа

33-летний ветеран Тим Эллиотт будет биться за своё место в промоушене. Удивительно, что американский боец наилегчайшего веса до сих пор работает в UFC: из последних пяти поединков он выиграл только один. Следующее поражение наверняка станет для Эллиотта роковым, Дана Уайта не терпит подобных неудачных серий. Противником Эллиотта будет Райан Бенуа, чья внешность порой становится мишенью для шуток. Миловидный Бенуа не слишком похож на бойца UFC, но в октагоне он не знает пощады. Впрочем, последние результаты Райана не впечатляют: в декабре он проиграл китайцу Хейли Алатенгу решением судей.

Джимми Ривера – Коди Стэменн

В третьем по значимости поединке вечера встретятся Джимми Ривера и Коди Стэменн. Отчаянный рубака по прозвищу Эль Террор в последнем бою проиграл Петру Яну, после чего взял годовой отпуск. Его противник Стэменн обладает солидным рекордом 18-2-1 и в июне одолел крепкого Брайана Келлехера. Для Мистера Удивительного такой короткий перерыв между боями может сослужить плохую службу: успел ли он восстановиться до конца — большой вопрос.

Молли Маккэн – Тайла Сантос

В единственном женском бою основного карда сразятся британка Молли Маккэн и уроженка Бразилии Тайла Сантос. Маккэн с забавным прозвищем Фрикаделька выиграла три последних поединка, каждый раз проходя всю дистанцию. В UFC девушка проиграла лишь однажды и заявляет о готовности вскоре биться за пояс. Её соперница недавно дебютировала в главном промоушене планеты, уступив Маре Ромеро Борелле решением судей. Встреча с британской спортсменкой – шанс для Сантос упрочить позиции.

Абдул Разак Альхасан – Мунир Лаззез

Честь открывать основной кард выпала полусредневесам. Впрочем, Абдула Разака Альхасана таковым можно назвать с большой натяжкой – он не сумел уложиться в вес и теперь отдаст часть гонорара сопернику. Однако Альхасан в любом случае считается фаворитом: «Дзюдо Гром» красиво и жёстко нокаутировал трёх последних оппонентов. Мунир Лаззез такими успехами похвастаться пока не может, ведь поединок будет для него первым в UFC. В карьере тунисского спортсмена пока только одно поражение – от россиянина Эльдара Эльдарова.

Предварительный кард

Ключевое внимание в андеркарде заслуживает российская красавица с грузинскими корнями – Лиана Джоджуа. Девушка с романтичным прозвищем Волчица проиграла свой первый бой в UFC, но готова зарекомендовать себя в поединке с Дианой Белбитой. Румынская спортсменка, которую чаще называют Принцессой, тоже проиграла дебютный бой и терять ей будет нечего. Надеемся, что очаровательная Лиана покажет свои лучшие качества и одержит победу. Достаточный технический уровень для выполнения задачи у неё есть.

Будущее в UFC российской красавицы из клуба «Ахмат» зависит от боя с румынской принцессой Немного о Лиане Джоджуа и её предстоящем поединке на «Бойцовском острове».

Также дебютный бой в промоушене проведёт уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции. Боец по прозвищу Чеченский Викинг тренируется вместе с Александром Густафссоном и добился серьёзных успехов в других организациях. Теперь его ждёт первый экзамен в UFC: 35-летний Джон Филлипс прервал полосу неудач и надеется на новую победу.