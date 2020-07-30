Японского Шрека нокаутировали за 11 секунд. Зачем он бежал на африканского качка? Видео

В азиатском промоушене ONE Championship регулярно происходят яркие поединки между весьма харизматичными, пусть и не слишком раскрученными бойцами. 16 сентября 2017 года на турнире Total Victory встретились ветераны Алан Нгалани и Хидеки Секине. 42-летний камерунец Нгалани ранее дважды становился чемпионом мира по тайскому боксу и славился ударами чудовищной силы. Его 43-летний оппонент в детстве занимался сумо, благодаря необычной внешности и грузной фигуре получив прозвище Шрек.

Нгалани хорошо известен и российским болельщикам. В 2010 году раскаченный африканский боец провёл в Гонконге поединок по правилам тайского бокса с уроженцем Махачкалы Рамазаном Рамазановым. После нарушения правил от Нгалани команда российского спортсмена бросилась на ринг, начав массовую драку. Камерунец по прозвищу Пантера тоже призвал на помощь коллег, и разбушевавшихся мужчин успокоили с большим трудом. Итоги поединка были отменены.

Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ONE Championship.

Бой Нгалани с японским Шреком получился значительно короче, хотя вряд ли уступил в зрелищности. Спортсмены несколько недель упражнялись в угрозах друг другу, но в октагоне всё решилось за 11 секунд. Секине отчаянно понёсся вперёд, пытаясь войти в клинч или перевести противника в партер. Движения японского бойца, правда, выглядели неуклюжими, в отличие от действий Нгалани. Камерунец спокойно отступал, пытаясь поймать Секине встречным ударом. Первое попадание прошло вскользь, зато боковой справа угодил точно в челюсть Шрека. Тот мгновенно рухнул без чувств, получив ещё один удар уже в отключенном состоянии. Нгалани креативно выразил радость, выполнив воинское приветствие. Пусть и с непокрытой головой.

После того поединка Нгалани провёл ещё три боя, уступив в двух из них. Сейчас спортсмен продвигает свои тренировки по бодибилдингу и радует поклонников отличным чувством юмора и фантастической растяжкой. Действительно, без маски в общественном транспорте находиться не рекомендуется.

Посмотреть видео можно в аккаунте Алана Нгалани в «Инстаграме».

Хидеки Секине проиграл два следующих поединка и закончил спортивную карьеру. Шрек регулярно оказывался в нокаутах и очень тяжело переживал неудачи. После поражения от Роке Мартинеса японский спортсмен на пресс-конференции не сумел сдержать слёз, растрогав своих многочисленных поклонников на родине.