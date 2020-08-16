Миочич – величайший тяжеловес в истории UFC. Легендарная карьера Кормье завершена?

Ди Си сражался все пять раундов и даже забрал два. Но Стипе провёл тактически безупречный бой и сохранил чемпионский пояс.

После нескольких ярких нокаутов и сенсационных результатов UFC 252 пришёл к своей высшей точке – поединку Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Легендарные тяжеловесы встретились в третий раз, чтобы определить, кому принадлежит чемпионский пояс. В первом бою нокаутом победил ДиСи, во втором – досрочно выиграл Миочич. Дана Уайт заранее объявил, что победитель третьего боя будет считаться лучшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств и обойдёт по статусу даже Фёдора Емельяненко.

Даниэль Кормье сражался все пять раундов, но чемпион — Стипе Миочич! LIVE! Главные подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Оба бойца серьёзно «подсушились» по сравнению с прошлыми поединками, хотя Миочич всё равно выглядел куда атлетичнее. Первая минута получилась осторожной, чуть большую активность проявлял Кормье. Стипе провёл отличный удар в корпус, после чего ДиСи попытался перевести оппонента в партер. Вскоре пришлось взять паузу: Кормье вновь ткнул Миочича в глаза, как делал это в первом и втором боях. В концовке раунда Стипе пытался отомстить сопернику и пропустил тяжёлый удар сбоку, после которого его немного «болтануло».

На старте второй пятиминутки пара отличных попаданий удались уже Миочичу. С другой стороны, действующему чемпиону никак не удавалось удерживать противника на длинной дистанции: когда у ДиСи получалось сближаться, он бил намного точнее и жёстче. Бойцы чередовали удачные отрезки, концовку второго раунда забрал Миочич: Кормье оказался в нокдауне, поймав подбородком несколько плотных ударов и с трудом дотянул до перерыва.

Всё решил тычок в глаза? Как толстячок Кормье стал чемпионом в тяжёлом весе. Видео Стипе Миочич рухнул после шикарного удара с правой и потерял пояс.

На старте третьего раунда Стипе пошёл откровенно «забирать» бой, регулярно пробивая защиту Даниэля. Через минуту оппоненты оказались в клинче, где Кормье казался очень уставшим. Чемпион занимал активную позицию, однако с его стороны был минимум точных ударов. На последней минуте Стипе удалось переместить Кормье в стойку и вновь добиться нескольких попаданий. У ДиСи полузакрылся глаз: тем не менее, четвёртая пятиминутка уже получилась более равной. Миочич периодически попадал джебами, претендент – боковыми ударами.

Поединок добрался до пятого раунда: бойцы собрались с силами и начали с активного размена. Немногим позже Миочич в очередной раз прижал Кормье к сетке, стремясь набрать очки перед судьями. Кормье выбрался и едва не отправил Стипе в нокдаун, проведя шикарную серию. В концовке ДиСи вновь пытался «зарубиться», на что чемпион благоразумно ответил очередным клинчем. У сетки бой и завершился – 25 минут отличного зрелища. Все судьи отдали победу Миочичу, что выглядело справедливым решением. 49-46, 48-47, 48-47 – Стипе остаётся чемпионом UFC! После боя Кормье объявил, что не видит себя в чемпионской гонке и готов завершить карьеру.