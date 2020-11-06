Запрещённый удар или чистая победа? Всё решили доли секунды. Видео

5 ноября 2020 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на «Монахан Сан Арена» состоялся турнир Bellator 251. В основном карде подобрались невероятно интересные пары, которые полностью оправдали ожидания. Первыми из топ-4 в октагон вышли Дерек Андерсон и Киллис Мота. К Кори, который проводил свой дебют в Bellator, Варвар (именно так величают Дерека) никакого отношения не имеет, просто однофамилец.

Заносчивый боец дерзил и кривлялся. Через 2 минуты судье пришлось его спасать. Видео Экс-претендент на титул UFC Кори Андерсон – в походе за поясом Bellator.

Кстати, своё прозвище Андерсон оправдал в полной мере. У 30-летнего ветерана Bellator (а Дерек проводит в одной из ведущих лиг планеты уже восьмой год) дела идут ни шатко ни валко. Никак он не может выйти на более-менее серьёзную серию побед, чтобы уже приблизиться к титульным шансам в полусреднем весе. Никак не удавалось ему одержать более двух побед подряд. И настрой на бой с Киллисом был запредельный.

Бразильца Скотт Кокер подписал совсем недавно. У себя на родине Киллис разрывал соперников в местных организациях и имел лишь одно поражение, которое закрыл уже в дебютном бое в Bellator. Причём Мота так сильно обстучал сустав на левой ноге своего оппонента, что судья вынужден был остановить поединок, так как боец на в состоянии был опереться на неё.

Оба бойца были уверены в себе и готовы нанести оппоненту максимальный урон. И в первом раунде ситуация явно складывалась в пользу бразильца. Он доминировал в октагоне, был активнее и убедил судей единогласно отдать ему эту пятиминутку. Получив изрядный эмоциональный заряд от своих тренеров, Варвар начал действовать агрессивнее и выравнял положение.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в аккаунте BellatorMMA в «Твиттере».

И в тот момент, когда Мота вполне мог готовиться к передышке, случился эпизод, который вызвал жаркие споры. До сирены оставалось 13 секунд, когда Киллис получил удар ногой в голову в тот момент, когда пытался подняться с колен.

Правила ММА гласят: «Запрещены удары ногами в голову лежачего противника (противник считается лежачим, если касается любой третьей точкой пола).

В динамике ситуация выглядела пограничной. Варвар рукой удерживал соперника на канвасе, после чего нанёс акцентированный удар, который в ММА называется «соккер-кик» и бойцы солидных лиг стараются его не использовать. Расклад идёт на доли секунды, уловить в пылу борьбы тот самый момент, когда соперник окажется в легальном для удара положении, практически невозможно. И, по сути, фазу удара Андерсон начал тогда, когда его оппонент стоял, как говорят в таких случаях, на трёх костях.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» derekbarbaric1.

Это прекрасно видно на замедленном повторе. Дерек определённо бил человека, тремя частями тела касавшегося канваса. И лишь по счастливой для него случайности удар пришёлся в голову Моты в тот момент, когда он оторвал от настила ногу. Удар, безусловно, был крайне неприятный. Но со стороны сложилось такое ощущение, что нокаутирующей мощи в себе он не нёс.

На повторе чётко видно, что Киллис вполне соображал, что происходит, после того как отлетел в сторону. Он всем своим видом показал судье в ринге, что удар был нанесён вопреки правилам. Дэн Мираглиотта решение принимать не спешил. Когда Мота понял, что дисквалификацией здесь не пахнет, он просто демонстративно лёг на канвас, демонстрируя, что понёс чрезмерный урон.

После совещания официальными лицами Bellator было принято решение признать удар легальным. Бразилец с таким решением не согласился и не стал продолжать поединок. Таким образом, в протоколе турнира одного из ведущих промоушенов мира оказалась запись: KO (Soccer Kick).

Сам Варвар, кстати, к сопернику не испытывает ни жалости, ни сострадания. Дерек поблагодарил представителей Bellator за то, что они правильно разобрались в ситуации и заявил: «Я вообще специально тренирую этот удар и называю его для себя за кадром». Вы посмотрите на него, он не демонстрирует желания продолжать бой". последняя сентенция касалась уже его оппонента.

А что вы думаете по поводу этой ситуации? Формально первая фаза удара началась, когда Мата касался канваса тремя точками. Задержись он на долю секунды, Дерек был бы дисквалифицирован. Поделитесь мнением на этот счёт.