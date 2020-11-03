Заносчивый боец дерзил и кривлялся. Через 2 минуты судье пришлось его спасать. Видео

Главным событием турнира Bellator 251, который пройдёт в четверг, 5 ноября 2020 года, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), станет противостояние в полутяжёлом весе между Мелвином Манхуфом (32-14) и Кори Андерсоном (13-5). В послужном списке 44-летнего Манхуфа 29 побед нокаутом. Такой боец опасен в любом возрасте, однако его сопернику тоже есть чем похвастать.

Боец был уверен, что соперник сломлен. Но Безжалостному нужен был только один удар. Видео В перчатках 44-летнего Манхуфа скрывается мощнейший динамит.

Грядущий поединок станет для Кори Андерсона дебютным в Bellator. До этого он успешно выступал в UFC, где бился против таких ветеранов, как Фабио Мальдонадо, Гловер Тейшейра и Маурисио Руа. Проиграл из всех троих он только последнему, да и то раздельным решением. Овертайм, как ещё называют Андерсона, встречался и с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона UFC Яном Блаховичем, причём дважды.

Первый их поединок прошёл в 2015 году, и тогда Блахович уступил единогласным решением. Но в реванше, состоявшемся в феврале 2020 года, удача была на стороне польского бойца – он нокаутировал американца в первом раунде. В августе Андерсон принял решение перейти в Bellator. В тот момент он занимал четвёртую строчку рейтинга полутяжёлой весовой категории UFC.

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Но есть у Андерсона и другая, не менее важная победа в UFC, которая произошла ровно год назад. В соперники Овертайму достался не кто иной, как Джонни Уокер, успешно стартовавший в шоу Dana White’s Tuesday Night Contender Series. После выигранного в шоу поединка Уокер получил контракт с UFC, куда ворвался, словно ураган, нокаутировав разными способами в первых раундах трёх соперников подряд. О Уокере заговорили: кто-то считал его новой звездой полутяжей, кто-то – обычным выскочкой, которому пока везёт. Последние ждали, когда появится тот, кто накажет прыткого бойца и остановит поезд хайпа. Дождались.

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На бой против Андерсона Уокер выходил фаворитом. С самого начала поединка комментаторы принялись петь дифирамбы в адрес Джонни, расхваливая его невероятную изобретательность в октагоне, мощь и физическую силу. При этом они уверяли, что все предыдущие соперники просто не его уровень. А Кори Андерсон… да что о нём говорить. Проглотит Уокер этого Андерсона так же, как и остальных, и не подавится.



Не лишним будет отметить, что и сам Джонни перед боем достаточно дерзил и дурачился, чтобы изрядно разозлить Кори. Никто не хочет становиться ступенькой наверх для таких заносчивых молодых проспектов. И ход поединка показал, что выпендрёж (простите за словечко) парня с ирокезом, ничем не был подкреплён.



И что бы вы думали? Конечно, опытнейший Андерсон ловит Уокера мощным хуком справа и попадает ему точно в скулу, отправляя на канвас. Несколько раз Джонни пытался вставать, но Овертайм уже не отпускал его, обрушивая на соперника всё больше и больше ударов. Уокер оказался повержен его же оружием: суровым добиванием в первом раунде.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на страничке UFC в «Инстаграме».

Плохой парень Кори Андерсон прервал безупречную победную серию и растоптал легенду о фантастическом и непобедимом Джонни Уокере. При этом ещё и негодовал, что судья остановил слишком рано. Судя по реакции Овертайма, он с удовольствием отвесил бы наглецу ещё пару тумаков.



Что сможет противопоставить ветеран-нокаутёр Мелвин Манхуф экс-представителю топ-5 главной бойцовской лиги мира с громкими победами в активе? Поединок обещает быть захватывающим, несмотря на дебютантский статус второго бойца, и при его просмотре однозначно не стоит моргать.