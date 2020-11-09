Номинант премии Дарвина. Боец сделал всё, чтобы оказаться в нокауте. Видео

Вырубить австралийца Мёнье для Андерсона Силвы оказалось так же просто, как конфету у ребёнка отнять.

Нокауты бывают разные. Глухие, глубокие, мощные, красивые… А бывают нелепые — конечно, для проигравших. Это вообще самый неоднозначный вид нокаута: над побеждённым будут смеяться, а победитель вряд ли соберёт овации — в основном будут говорить, что ему повезло, в лучшем случае — что он не упустил возможность и сделал своё дело.

Именно такую победу добыл в апреле 2019 года бразилец Андерсон Силва, но не ветеран UFC, а тяжеловес из сингапурского промоушена ONE Championship. Его соперник из Австралии Андре Мёнье не просто сглупил или потерял бдительность — он был похож на самоубийцу и показал всем, как точно никогда не надо делать.

Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть на YoгTube-канале One Championship.

Начал Мёнье, к слову, довольно бодро, хотя и некрасиво по меркам спортивного поведения: сразу же после соприкосновения перчатками в знак уважения он кинулся с ударами на Силву. Тот выстоял. Мёнье попеременно атаковал и защищался, пока не решил удивить соперника и зрителей своим «мастерством» нанесения апперкотов. Он слишком уж явно отвёл левую руку назад, как бы демонстрируя Силве, что сейчас будет бить.

Бразильский боец предвидел дальнейшее развитие событий и уклонился от удара, который Мёнье нанёс не только невероятно медленно, но и по самой большой из всех возможных траекторий. И которым, конечно же, никуда не попал. Зато Силва очень хорошо попал в ответ: голова соперника была прямо перед ним из-за того, что Мёнье действовал во всех смыслах «с размахом». Австралиец рухнул без чувств.

Неизвестно, что заставило четырёхкратного чемпиона мира по кикбоксингу нанести этот откровенно любительский удар. За такое вряд ли получишь награду от промоушена. А вот премию Дарвина — вполне.