«Друзья, товарищи… не будем же мы близкому человеку морду бить»

В ночь на 15 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 182. После того как из-за болезни выбыл Ислам Махачев, в основном карде остался лишь один россиянин. Сапарбек Сафаров проводит в UFC пятый бой. Несмотря на то что в первых боях по контракту новичка уроженец Дагестана одержал лишь одну победу в четырёх поединках, лига предложила ему новый контракт.

34-летний боец полон амбиций и намерен добиваться новых побед. В интервью «Чемпионату» Сапарбек рассказал о подготовке к поединку с Жулианом Маркесом.

— Как и где вы готовились к поединку, всё ли прошло по плану?

— Готовился у себя дома, в Махачкале. Проделали большую тяжёлую работу, почти три месяца готовились. В целом подготовка прошла успешно.



— Вы готовились конкретно под этого соперника?

— Да, я каждый раз под определённого соперника готовлюсь. Изучаю их.

Это ведь очень важно: смотреть на соперника, изучать его, выбирать тактику, понимать, как будешь действовать.

— Ваши тренеры что-то изменили в подготовке или добавили что-то новое?

— Нет, ничего особенного, всё так же, как и обычно.



— Как вы в целом оцениваете матчмейкинг в UFC?

— Одно могу сказать точно: они мне лёгких соперников не дают (смеётся).

«Кто лучше – Хабиб или Джонс? Емельяненко!» Молдавский Кинг Конг знает толк в ММА Непобедимый Александр Романов насколько обаятелен за пределами октагона, настолько же беспощаден в клетке.

— Есть ли принципиальный аспект в отношениях с соперниками?

— Нет, ни в коем случае. Это ведь всего лишь спорт. Чисто спортивный интерес.



— В вашей карьере было несколько эпизодов, когда вы обостряли ситуацию на стердаунах. Есть ли вариант, что будет зрелищно и на этот раз?

— Не знаю, не я же обострял (смеётся). Это они обостряли.



— Выходит, вас легко спровоцировать?

— Ну… когда как. В целом нет, но бывают моменты, когда соперник выходит за рамки, начинает как раз обострять. Тогда я реагирую.



— Есть ли бойцы, с которыми вы никогда не стали бы драться?

— Нет, для меня вообще нет никакой разницы, с кем драться.

— Но есть бойцы, которые говорят, что никогда не выйдут против «своих», против «братьев», например.

— Здесь, конечно, да. Неприятно, когда между своими – друзьями, близкими, знакомыми – происходят бои. Но, если поставят, придётся выйти, хотя это и сложно. Возможно, не вышел бы, если бы с этим человеком были очень близкие отношения. Спорт спортом, но какие-то рамки всё же должны быть. Друзья, товарищи… не будем же мы близкому человеку морду бить.



— Вы собираетесь драться долго, как ветераны вроде Андерсона Силвы, или думаете, что ещё год-два – и всё?

— Здесь всё будет зависеть от состояния здоровья. Если здоровье позволит, буду драться долго.

«Будет хорошая линия, я на себя и деньги поставлю». Орловский – о бое с Босером Андрею 41 год, но цели прежние – чемпионство в UFC.

— Что вы думаете относительно ситуации с Исламом Махачевым? Насколько могут давить на бойца такие срывы боёв?

— Не думаю, что сильно могут давить. Мы уже привыкли к такому. Думаю, каждый боец к таким моментам должен быть готов. И у меня срывались не раз бои, и у Махачева. Для каждого бойца это обычное дело. У меня вот тоже такое было, я должен был ещё летом с этим соперником встретиться и вдруг заболел. Готовился нормально, был в хорошей форме – ну что ж… Сейчас вторая попытка.



— На днях Али Абдель-Азиз намекнул в соцсетях на 30-й бой Хабиба. Верите ли вы, что Орёл вернётся?

— Вот этого не знаю, ничего не могу сказать. Может быть, почему нет? Знаете, тяжело сказать… Пока мы все знаем, что он официально объявил о завершении карьеры. С другой стороны, было много случаев, когда бойцы возвращались. Но этот вопрос лучше задать ему, наверное.