«Будет хорошая линия, я на себя и деньги поставлю». Орловский – о бое с Босером

7 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night, в соглавном событии которого встретятся Андрей Орловский и Таннер Босер. Белорусский атлет является одним из самых опытных действующих бойцов в UFC. На счету Питбуля 48 боёв, 29 из которых он завершал победами.

Соперник младше Андрея на 12 лет, но это нисколько не смущает нашего героя.



— Расскажите, как прошла подготовка к бою?

— Да нормально прошла, ребята с АМС Group (Amir Management Company. – Прим. «Чемпионата») помогали. Амир Мурадов, тренер, как всегда, на высоте, и спарринг-партнёры – всё супер.



— На днях вы выложили в «Инстаграм» старое фото со своим тренером по боксу и поясом UFC и подписали: «Продолжаю идти к заветной цели!». Имелся в виду чемпионский пояс?

— Конечно! А для чего я это делаю почти в 42 года? Конечно, амбиции остались, цели прежние. Всё поменялось, приоритеты расставлены, иду (к цели).

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— Кстати, сейчас в тяжёлый дивизион перебрался Джон Джонс. Что вы об этом думаете и как оцениваете его шансы здесь?

— Да ничего, перебрался и перебрался, молодец. Надо фокусироваться на том, что находится на расстоянии вытянутой руки. Хотя я читал интервью с Блаховичем, который выиграл сейчас пояс, где он говорит, что Джонс перебрался в тяжёлый вес, потому что не хочет драться с ним. Адесанья постоянно его достаёт здесь. Я не знаю, почему Джонс перебрался в тяжёлый дивизион и что им руководило. Думал, будет легче – ну, поглядим.



— Один из наиболее обсуждаемых вопросов последних двух недель: Хабиб или Джонс лучший вне зависимости от весовой категории?

— Если смотреть по боям, то понятно, что и тот, и другой выдающиеся бойцы, но с точки зрения дисциплины и резонанса, наверное, Хабиб впереди. Он не позволял себе того, что позволял себе Джон Джонс, вот и всё.



— Букмекеры видят вас андердогом в предстоящем бою. Такие вещи вас, как очень опытного бойца, как-то трогают?

— Вообще никак. Если хорошая линия будет, я на себя и деньги поставлю ещё.



— Вы уже так делали?

— Конечно. Против Трэвиса Брауна.



— В этом поединке планируете газовать или быть более осторожным?

— Мне надо просто реализовать мой гейм-план, который тренеры разработали, всё, что мы придумали, то, над чем работали в течение кэмпа, надо просто реализовать – и всё. С трезвым рассудком и горячим сердцем просто выйти и сделать то, что должен сделать.



— Бывало такое, что угол говорит одно, а вы почему-то решаете сделать другое?

— Постоянно. Вот из-за этого я и проиграл достаточное количество боёв. Потому что мне кажется «а вот, а вот, а вот», но со стороны, я так понимаю, виднее, и на то они и тренеры, чтобы изучать, предполагать что-то. Ни на кого не пеняю, кроме себя.

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— Сколько ещё вы планируете драться? Есть ли хотя бы примерное число, на котором планируете завершить карьеру? Допустим, 47 – всё, я больше не выйду в октагон?

— Ну, когда будет 47, уже точно не выйду. Но пока до 47 ещё время есть.



— Уже думали, чем займётесь после завершения карьеры?

— Не знаю, наверное, надо какой-то бизнес выстраивать. И больше времени буду с семьёй и детьми проводить однозначно.



— В тренеры не планируете подаваться?

— Нет, ни за какие деньги. Неблагодарная это работа.



— В вашем аккаунте в «Инстаграме» есть фото вашего сына в зале. Он сам захотел заниматься единоборствами или вы его отдали туда?

— Он хочет заниматься, но он точно не будет заниматься такими единоборствами, какими занимаюсь я – боями без правил. Он может тренироваться, у него коричневый пояс по тэквондо, бейсбол, теннис… Ещё мой товарищ его тренирует: борьба, ММА, все дела, но драться он точно не будет. Я сделаю всё возможное, чтобы он этим не занимался.

— А если всё-таки очень сильно захочет, скажет: «Хочу быть как папа!»?

— Ну, если уж захочет быть как папа, то всем, что знаю, безусловно, помогу ему, конечно, и буду в его углу постоянно. Но надеюсь, что нет.

— Как ваша супруга относится к тому, что вы боец ММА? Менялось ли её отношение к этому с течением времени?

— Знаете, я счастливчик в том плане, что делаю то, что мне нравится, играю в свою игру. Жена понимает, что для меня это важно, и не нудит. А в течение кэмпа у меня вообще такой характер: всё должно быть так, как я сказал. Могу и вспылить из-за мелочей. Она молодец. Понимает и поддерживает. В этом плане всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

— Не приходилось ли её защищать от каких-нибудь нехороших парней и применять свои навыки в жизни?

— Да ну, вы что, в Америке – нет. Во-первых, тут никто и не лезет. Но если придётся, то конечно.



— Вы уже несколько раз снимались в кино. Есть ли в планах сыграть ещё где-нибудь в ближайшее время?

— Планы-то, конечно, есть, только не приглашают. Но если будет какой-нибудь вариант, то конечно, почему нет?