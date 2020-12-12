Эффектная победа за 15 секунд до гонга. Принцесса Джиу и из камня может выжать воду. Видео

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 256. В главном бою вечера Брэндон Морено попытается отобрать пояс в наилегчайшем весе у Дейвисона Фигейредо. Главный кард неплохо укомплектовали именитыми бойцами: здесь и Тони Фергюсон, и Джуниор Дос Сантос, и Роналдо «Жакаре» Соуза. Но и в прелимах есть свои звёзды.

В одном из поединков предварительного карда встретятся американка бразильского происхождения Маккензи Дёрн и бразильянка Вирна Яндироба – они подерутся в весе соломинки. Несмотря на то, что Яндироба – бывшая чемпионка Invicta Fighting Championship, а Маккензи Дёрн никогда ещё даже не дралась за пояс, фаворитом в противостоянии всё равно выходит американка. И оценки экспертов в данном случае вполне обоснованы.

Легенда джиу-джитсу победила уникальным приёмом и заработала бонус в $50 тыс 27-летняя красавица Маккензи Дёрн стала первой девушкой в UFC, успешно исполнившей рычаг колена.

Дёрн – бывшая чемпионка мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. В борцовской среде в период активных выступлений девушка получила прозвище «принцесса джиу». Само собой, когда она решила начать карьеру в ММА, то ставку сделала на свои навыки в борьбе. Сейчас в её активе уже шесть побед сабмишнами из девяти. С такими бойцами соперникам, особенно не обладающим какой-либо борцовской базой, стоит быть предельно осторожными и ни в коем случае не размахивать перед ними конечностями: оторвут моментально. Это и сделала Маккензи Дёрн в своём поединке против Калин Медейрос в промоушене Invicta, мгновенно среагировав на ошибку оппонентки.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Бой проходил ровно три года назад – в декабре 2017 года. Это был пятый поединок в карьере Маккензи Дёрн, и она оставалась непобеждённой. Фанаты ждали очередного яркого сабмишна от «принцессы джиу», но бой уже подходил к концу, а сабмишн всё не случался. Но вот Дёрн удалось занять маунт. Из этой позиции она начала набрасывать сопернице удары. Медейрос всячески пыталась выйти из неудобного положения и вдруг протянула руку, чтобы оттолкнуть Дёрн от себя, и в это же время зачем-то начала уходить влево, отдавая руку своей оппонентке. Такой «подарок» заметит даже грэпплер-новичок, чего уж говорить о Маккензи Дёрн. Опытная спортсменка мигом перехватила руку Медейрос и вышла на армбар за 15 секунд до конца поединка.

Дочь мастера джиу-джитсу рвётся к титулу UFC. Маккензи Дёрн не только сильна, но и красива Американка мастерски побеждает болевыми и удушающими приёмами.

Этот бой стал первым и единственным для Дёрн в промоушене Invicta. Финиш, выполненный, как по учебнику, очень понравился главе UFC Дане Уайту, и свой следующий поединок «принцесса джиу» проводила уже в его промоушене. За это девушка должна была поблагодарить и Калин Медейрос, которая предоставила сопернице такой прекрасный шанс. Впрочем, сомнений насчёт появления Дёрн в UFC рано или поздно всё равно ни у кого не было. А шеи, руки и ноги оппоненток она и так всегда найдёт. Разве что с более опытными бойцами это займёт на 20-30 секунд больше.