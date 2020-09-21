Дочь мастера джиу-джитсу рвётся к титулу UFC. Маккензи Дёрн не только сильна, но и красива

Маккензи Дёрн – одна из самых перспективных девушек-бойцов в смешанных единоборствах. 27-летняя красавица – дочь знаменитого мастера джиу-джитсу Веллитона «Мегатона» Диаса, чем и оказался предопределён её стиль. Дёрн тоже полагается на знаменитое искусство джиу-джитсу, которым начала заниматься уже в трёхлетнем возрасте. У девушки достойная ударная техника, но все свои победы она одержала либо приёмами, либо судейскими решениями. Было бы глупо не использовать свои плюсы: в арсенале Дёрн целый ассортимент борцовских навыков, которым мало кто может противостоять.

«Беременность помогла мне в борьбе с весом». Неожиданный лайфхак от звезды ММА Красавица Маккензи Дёрн выиграла всё в джиу-джитсу и теперь нацелилась на чемпионство в UFC.

На недавнем UFC Fight Night 178 американка с бразильскими корнями вновь продемонстрировала своё мастерство. Соперницей Дёрн была Ранда Маркос – опытнейшая 35-летняя спортсменка из Канады, в активе которой было два десятка профессиональных поединков. В последнем бою Маркос потерпела поражение от Аманды Рибас, которая, в свою очередь, одолела саму Дёрн судейским решением 12 октября 2019 года. Перед боем канадка высоко оценивала свои навыки борьбы, пообещав, что не позволит более молодой оппонентке выиграть сабмишеном.

С первых секунд Дёрн смело пошла вперёд, пропустив жёсткий удар по касательной. Следом Маккензи вновь попыталась «зарубиться», упав после попытки провести хай-кик. Маркос рванулась на добивание, забыв, что её противница в партере чувствует себя как рыба в воде. Дёрн тут же завязала руки канадки, не позволив ей нанести ни одного удара. Дочь знаменитого джитсера набросила на Ранду треугольник и постоянно прессинговала. Маккензи действовала неторопливо и уверенно, словно удав. На четвёртой минуте Дёрн наконец выкрутила руку соперницы и закончила бой рычагом локтя. Сразу после остановки Маккензи тепло обняла канадку, постаравшись её приободрить.

Легенда джиу-джитсу победила уникальным приёмом и заработала бонус в $50 тыс 27-летняя красавица Маккензи Дёрн стала первой девушкой в UFC, успешно исполнившей рычаг колена.

Дёрн одержала девятую победу в профессиональной карьере ММА и шестую –сабмишеном. Трижды Маккензи ловила противниц на удушающий приём сзади, два раза побеждала рычагом локтя и ещё однажды провела рычаг колена. Американка проигрывала только Рибас, но и поражение пошло ей на пользу. Девушка подтянула работу в стойке и поработала над выносливостью, став ещё сильнее. После рождения ребёнка Дёрн стала легче даваться сгонка веса, которая всегда была её слабым местом. Теперь красавица хочет гнаться за титулом легчайшего веса: не исключено, что с таким набором умений ей будет сочувствовать удача.