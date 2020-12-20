Сенсация года в Bellator. Усатый ветеран одним ударом свалил небитого претендента на титул

Прошедшие в этом году 20 турниров лиги Bellator подарили нам много интересных поединков, среди которых есть и несколько весьма неожиданных исходов. Апсеты всегда вызывают у зрителей не какую-то одну эмоцию, но целую смесь: и разочарование, и восторг, и недоумение. Один из таких боёв состоялся в феврале на турнире Bellator 239. Предполагалось, что подающий большие надежды тяжеловес Тайрелл Форчун одержит очередную блестящую победу, тем более что соперник был явно не его уровня. Но на то они и смешанные единоборства, чтобы всегда оставаться непредсказуемыми. Тимоти Джонсон, будучи огромным андердогом, прервал идеальную победную серию бойца и совершил один из самых громких апсетов года не только в Bellator, но и во всём мире ММА.

Непобеждённый Тайрелл Форчун – один из бойцов, которые «родились и выросли» в Bellator. Все свои профессиональные поединки он провёл именно в этом промоушене – на тот момент их было восемь, шесть из них американец завершил досрочно. Его видели восходящей звездой лиги и конкретно тяжелого веса. Следующий бой должен был стать для парня сущим пустяком, ведь против него выйдет 35-летний Тимоти Джонсон. Боец пришёл в Bellator из UFC, где выиграл четыре поединка и проиграл три. Впрочем, в Bellator всё началось ещё хуже: Джонсон проиграл два первых боя нокаутами, и многим стало непонятно, как и зачем он вообще сюда пришёл. Само собой, эксперты не давали ему шансов, кроме как на очередное досрочное поражение.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «Твиттере»

Однако у Джонсона были другие планы. И воплотить их ему удалось уже на третьей минуте поединка. Поддавливая соперника к сетке, он выбросил мощный удар правой и попал точно в челюсть Форчуна. Тогда на турниры ещё пускали зрителей, и зал выдал соответствующую реакцию, которая придаёт таким моментам особую пикантность. Непобеждённый фаворит моментально отключился и полетел на канвас. Джонсон хотел добить оппонента, но рефери показал, что в этом нет никакой необходимости.



«Люди списали меня слишком быстро. Я лишь хотел доказать, что они сделали обо мне неправильные выводы», – сказал Джонсон после. Причинами своей победы он назвал хороший гейм-план и опыт, который он получил, сражаясь прежде с крепкими оппонентами. Вполне вероятно, что ещё одной причиной стала банальная недооценка Форчуном своего соперника. Сам Джонсон был уверен, что у молодого Тайрелла всё ещё впереди. Как и у него самого: победитель пообещал, что он ещё докажет всему миру, как в нём ошибались. И действительно, два своих следующих боя Джонсон тоже выиграл. И теперь вряд ли кто-то будет сомневаться, что Bellator сделал правильный выбор, подписав этого бойца.