«Думал, после моих слов Грин-карту не дадут». Омари Ахмедов не хочет жить в США

Омари Ахмедов по прозвищу Росомаха дерётся в UFC с 2013 года. Он провёл здесь уже 13 поединков, одержал 8 побед и сейчас занимает 13-ю строчку рейтинга среднего веса. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Омари рассказал о своей готовности побороться за пояс и дал прогноз на бой Макгрегор – Порье.

— Многие топы не любят драться с бойцами уровня ниже. Довольны ли вы подобранным соперником на ближайший бой?

— На тот момент у меня не было выбора. Я хотел тоже с кем-то из топ-15 подраться, но тогда у кого-то травмы были, у кого-то – другие назначенные соперники, и в итоге я уже хотел просто подраться, мне было без разницы, и я согласился на этот бой.



— В последнем бою вы проиграли Крису Вайдману. Между вами в рейтинге сейчас стоит Эдмен Шахбазян. Был бы он более желаемым для вас оппонентом?

— Не знаю, я как-то о нём не задумывался. Мне вообще бы не хотелось с русскоязычными бойцами драться. Я бы предпочтение отдал соперникам бразильцам или американцам, в общем, любым иностранцам. Всё равно, когда со «своими» дерёшься, какое-то чувство в душе есть неприятное. Но если бы было безвыходное положение, нужно было бы драться, то, конечно, подрался бы.

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

— Вы должны были провести реванш с Марвином Веттори в декабре. Но потом прошла информация, что вы снялись с поединка. Почему это произошло?

— Я не снимался с поединка. Мой менеджер, Али Абдель-Азиз, мне позвонил и сказал, что UFC захотели поменять мне бойца, потому что его хотят поставить против другого соперника. Я согласился, мол, мне без разницы. Мне просто чуть позднее дали бой. Должен был быть 13 декабря, а в итоге сделали 16 января и дали в соперники Тома Бриза.



— Веттори в итоге поставили на замену в поединке против Херманссона, и после победы в этом бою он поднялся в рейтинге до топ-5. Не было ли обидно, что так вышло?

— Если бы я выиграл последний бой, возможно, меня бы тоже свели с Херманссоном или Жакаре. Но, видимо, из-за того, что я проиграл, произошло по-другому. А Марвин шёл уже после трёх побед подряд. Наверное, в этом причина.



— Но вы признаёте Веттори как топового бойца?

— Да, конечно. Он – крепкий боец, с Адесаньей провёл равный бой. Я бы даже на самом деле ему отдал предпочтение в этом поединке. По моему мнению, два раунда он точно выиграл. Просто, скорее всего, на тот момент лига хотела продвигать Адесанью, возможно, это повлияло на решение судей.



— Готовы ли сейчас подраться с ним снова и занять его место в рейтинге?

— Да, вообще без проблем. У меня готовность есть вообще с любым подраться.



— Как думаете, кто в ближайшее время может победить чемпиона Исраэля Адесанью?

— Думаю, Блахович.



— А в среднем весе?

— В среднем, я думаю, Уиттакер в реванше может его одолеть.

— Вы в UFC уже достаточно давно. Какой бой был для вас самым сложным?

— Наверное, с Абдул Разаком Альхассаном.



— В целом не пропадают ли у вас со временем этот запал, этот огонь в глазах и желание драться и побеждать?

— Бывает такое, но я всё равно с каждым разом тренируюсь всё больше, готовлюсь лучше, чем к предыдущим боям. Да, бывают мысли, что не хочется ничего делать, но я собираюсь и готовлюсь дальше. Если бы я уже погас, я бы ограничивал себя на тренировках.



— А есть что-то, что помогает настроиться и поднять боевой дух? Какая-то мотивация?

— После того как я проиграл последний бой, я приехал домой, и сын у меня спросил: «Папа, ты проиграл, да?». Ему так плохо было. Он сам не смотрел, но, видимо, ему кто-то сказал, что я проиграл. На тот момент ему семь лет было. Я ему ответил: «Нет, сынок, я выиграл. Я вообще не проигрывал, тебя обманули». И у него сразу стало так на душе спокойно. И, знаете, после этого желание проигрывать у меня вообще отпало (смеётся).



— Вы готовитесь к поединкам в АТТ (American Top Team). Однако достаточно много ваших соотечественников готовятся к боям только у себя дома и не считают нужным что-то менять. Почему так происходит?

— Ну, я вот, например, если дерусь в Америке, то и готовлюсь здесь. А у меня почти все бои были в США. Если бой в Абу-Даби или ещё где-то, то могу готовиться и у себя дома. В общем, где ближе. Чтобы не было акклиматизации или ещё каких-то трудностей. Просто на тот момент было время, я оттуда год вообще не выезжал. Я ждал грин-карту, и из-за того, что не мог выехать, просил бои в США.



— Грин-карту-то получили?

— Да, недавно получил. Я уже, на самом деле, забыл про это, я и не надеялся, что в итоге мне её дадут. Два с половиной года прошло. И потом началось: Трамп, ковид, ещё что-то, всё это нереально растянулось. А ещё перед тем, как я её получил, меня впервые в жизни остановили в аэропорту, завели в комнату, столько вопросов задали, телефон мой забрали. Этот человек оставил где-то мой телефон и вернулся обратно.



Начал вопросы мне задавать: «Ты в Америке жить хочешь? Ждёшь грин-карту?». Я говорю, мол, да, жду. «Переехать хочешь?» — спрашивает. Я говорю: «Хотел когда-то переехать, но сейчас пожил тут, и мне здесь особо не нравится». Он спросил, почему. Я ответил, что не хотел бы, чтобы мои дети здесь воспитывались. Не буду здесь сейчас говорить, как я ему сказал (смеётся). Но он согласился, мол, да, есть такое.



Телефон мой мне отдали, я приехал домой. А через два-три дня мне пришла грин-карта. Хотя я думал, после этих слов они мне вообще её не дадут.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

— Кстати, насчёт Трампа и вообще политической ситуации в США что думаете?

— Слышал только, что его в соцсетях заблокировали. А вообще в целом мне без разницы, я особо за этим не слежу.



— Есть ли у вас в команде кто-то из спарринг-партнёров, с которым удобнее всего работать?

— Так получается, что у меня постоянно разные спарринг-партнёры, потому что кто-то приезжает, кто-то уезжает. Но главное, что они всегда есть. Причём всегда какие угодно: хоть под левшу, хоть под правшу, высокие, низкие – любые. С этим там проблем нет.



— Каков ваш прогноз на главный бой вечера Холлоуэй — Каттар?

— Я думаю, Каттар выиграет.

— А в противостоянии Макгрегор – Порье кому отдаёте предпочтение?

— Думаю, что в целом равный бой будет, но я больше склоняюсь к тому всё-таки, что Макгрегор выиграет. Как в первый раз уже не будет, Порье сильно прибавил с тех пор. Может быть, до третьего-четвёртого раунда дойдёт, а там уже Макгрегор выиграет. С преимуществом, но не с явным преимуществом.



— Рафаэль Физиев сказал в интервью, что для него важнее бонусы, чем пояс. Многие фанаты ММА не поняли этого и сказали, что пояс в любом случае круче, нежели бонусы. Для вас что важнее всего в UFC?

— Пояс – это и есть, наверное, главный бонус. Бонусы ты можешь не всегда получить, это как рулетка: могут дать, а могут и не дать.



— За пояс вы готовы бороться и в себя верите?

— Да, конечно. Я всегда тренируюсь лучше, чем прежде, и сам считаю, что становлюсь только лучше.