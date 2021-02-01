Нокаутированный боец не видел удара. Рефери рассказал Грею, что случилось. Видео

Утром 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке встретятся тяжеловесы Александр Волков и Алистар Оверим. Соглавный бой тоже обещает быть интересным: здесь подерутся Кори Сэндхаген и ветеран UFC, бывший чемпион лиги в лёгком весе Фрэнки Эдгар по прозвищу Ответ.

Сэндхаген 4 из 6 побед в UFC одержал досрочно, а проиграл в лиге только Алджэмейну Стерлингу, который через месяц будет драться за титул чемпиона с россиянином Петром Яном. Эдгар – легенда UFC. Он бьётся в промоушене аж с 2006 года, многократно завоёвывал бонусы за лучшее выступление вечера и трижды защищал свой пояс чемпиона в лёгком дивизионе.



В последнем из поединков, в которых Эдгару удалось защитить титул, он ярко нокаутировал своего заклятого соперника Грэя Мэйнарда, с которым встречался уже в третий раз. Первое их противостояние закончилось поражением Эдгара, второе – ничьей, а вот в третьем, которое состоялось в октябре 2011 года, Ответ взял реванш, причём в крайне убедительной манере.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Бой завершился только в четвёртом раунде. За полторы минуты до его окончания Мэйнард попытался атаковать соперника правым джебом, но Эдгар уклонился и пошёл за тейкдауном, используя такую прекрасную возможность. Ответ старался повалить Мэйнарда на канвас, но сделать это было нелегко. И вот в момент, когда Мэйнард уже почти встал, Эдгар подловил его апперкотом, который с первого взгляда можно было даже не заметить.

Этот удар посадил Мэйнарда на настил, но боец тут же поднялся на ноги. Тогда разъярённый Эдгар решил проучить оппонента ещё несколькими ударами, при этом прижимая его к сетке. Тут Мэйнард снова упал, но на этот раз уже окончательно. Эдгар нанёс ещё несколько добивающих ударов, прежде чем рефери объявил об остановке поединка. Ответ не только поквитался за былое поражение и сохранил титул чемпиона, но и получил очередной бонус – на этот раз за лучший нокаут вечера.



Кстати, в своём последнем бою 28-летний Кори Сэндхаген тоже стал обладателем бонуса. Эдгару в этом году исполнится уже 40 лет. Похоже, нас ожидает классическое противостояние «молодость vs опыт», но если дерутся ещё и зрелищные бойцы, то такой поединок точно не стоит пропускать.