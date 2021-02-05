Драго против Волкова. Кто круче — Иван из «Рокки IV» или настоящий Александр?

Философы до сих по ведут споры, искусство ли имитирует жизнь, или наоборот? Одной статьей о смешанных единоборствах, разумеется, сей спор не решить. Но, поскольку всё познается в сравнении, рассмотрим, насколько известный российский боец ММА Александр Волков сравним с киногероем, давшим ему запоминающееся прозвище — Драго.

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

Фильм «Рокки IV» вышел на экраны в 1985-м году. Холодная война стараниями Рейгана как раз вышла на новый виток, и в фильме эта тема имела громкое звучание. Главным «злодеем,» против которого должен был выступать вечный андердог Рокки Бальбоа, стал Иван Драго в исполнении Дольфа Лундгрена, как бы воплощающий железобетонную мощь Советского Союза. Живой символ Красной Машины, так сказать. Это, конечно, любопытно с чисто психологической точки зрения, но исследование «Образ русского бойца в американском боевом кинематографе» отложим на будущее.

Честно говоря, фильмец вышел не фонтан. Сталлоне-режиссер всегда заметно уступал Сталлоне-актёру. Кино изобилует неточностями, провисающими моментами, и с первым фильмом в сравнение не идёт (уместно заметить, что его, как раз, снимал не Сильвестр). Свои анти-премии «Золотая малина» честно заслужили и сам Слай, и его в скором времени недолговечная супруга Бригитта Нильсен. Но как чистое развлекалово — пойдет. И, как видим, образ безжалостного панчера Ивана Драго стал живучим.

Вот и сравним Александра Волкова с его «прототипом.» Правда, Иван Драго был боксёром, а Волков занимается единоборством, где борцовский элемент имеет важную роль. Но здесь наша совесть чиста — Александр, конечно, сумел улучшить свои навыки в этом компоненте, и не совсем борец-сапожник, но это — не его тема. Как можно посмотреть в фильме, в части боя с Рокки, даже боксёр Драго его, пожалуй, поборол бы без особого труда. Все свои достижения Александр выбил ударной техникой, которая остается его визитной карточкой и причиной, по которой он — желанный гость в октагоне.

Итак — кино и жизнь.

Физические параметры

Иван Драго: рост -1.96, вес — 118 кг, размах рук — 213см.

Александр Волков: рост — 2.01, вес — 120 кг, размах рук — 203см.

Как видим, физические параметры схожи. Не зря Волкова прозвали в честь именно этого экранного персонажа. Оба — эдакие белокурые бестии высоченного роста. В жизни, впрочем, Александру пришлось бы не очень легко. Преимущество в росте почти полностью нивелировалось бы разницей в размахе рук. Не помогли бы и пара лишних кило. Драго сложен более компактно, что давало бы ему превосходство и больше выбора в тактике. По части мускулатуры Волков — не качок, больше напоминает баскетболиста, чем бойца. Что, впрочем, не мешает ему двигаться уверенно и эффективно.

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Кстати, эта крепкость помогла Лундгрену в конце концов получить столь важную роль. Первоначально он был забракован, как слишком высокий. По совету Сталлоне, набрал 20 фунтов мускульного веса — и прошел финальный отбор.

Стиль боя

Иван Драго: панчер (слаггер)

Александр Волков: боксёр-панчер

Иван Драго одерживал свои победы за счёт потрясающей силы ударов и общей мощи. Мудрить ему не надо — по крайней мере в начале боя, он мог, подобно Фрэнки Эдгару, и пропустить малость. Бойцов с таким стальным подбородком это только бодрит. А затем — поймать в угол, и обрушить всё мощь своих ударов, чередуя их то в корпус, то в голову. Со средним показателем 1850 PSI за удар, у него и джеб был нокаутирующим.

Александр Волков — боец более оборонного стиля. Обычно, на размене он действует как аутфайтер, держа соперников на дистанции с помощью длинных конечностей. Но это — лишь пока не почувствует запах крови. Александр способен на мгновенные взрывы, причем и во время оных действует комбинационно.

А как насчет ударов ногами? В этом компоненте Волков силён. Нередко, сильный кик в его исполнении потрясает соперника, и даёт Александру шанс разразиться убийственной канонадой. Сказывается школа кикбоксинга и Асихара-карате. По понятным причинам у киношного Драго эта составная часть ММА отсутствует. Но Дольф Лундгрен здесь преуспел. Тоже каратист, только школы Кёкусинкай. Жесткость этого направления карате общеизвестна. И её пришлось испытать на себе и Сталлоне, и Ван Дамму (несколько позднее, на съемках «Универсального солдата») — для обоих спарринги с Лундгреном завершились сломанными рёбрами.

Скажем так — Иван Драго был бы желанным гостем в современном октагоне. Александр Волков же, при условии должной подготовки, имел бы шанс пробиться в мире бокса.

Характер и личная жизнь

Стойкий, нордический Лундгрен сделал карьеру, исполняя роли немногословных, могутных мужиков, в чьей жизни эмоции до поры до времени не играют важнейшей роли. Иван Драго — квинтэссенция его типажа. Что вы хотите — Сибирский Экспресс, и Сибирский же Бык. Не совсем ясно, почему по легенде московский уроженец (как и Волков) носит такие зауральские прозвища, на зоне, что ли, вырос — но Сталлоне-сценарист лишь немного способнее Сталлоне-режиссера. Сказываются и западные стереотипы: Россия — это Сибирь, водка, икра, балалайка, и прочие атрибуты. Но что имеем то, что имеем.

В современном мире экранному Драго пришлось бы нелегко — сейчас от бойца требуется также умение общаться. Разве что в мемы вошли бы его лаконичные пёрлы: «Я должен тебя сломать,» «Ты проиграешь,» «Умрёт — так умрёт.» Последнюю фразу он высказал после того, как вырубил бедолагу Аполло Крида — ох нелегко бы пришлось ему во времена движения BLM! Впрочем, сомневаемся, что он следил бы за мимолётными веяниями века.

Если сравнить Волкова с его экранным прототипом, то сразу же всплывёт фраза из знаменитого советского фильма: «Похож? — Похож, но он добрый, а тот злой.» Александр на редкость, для такой суровой профессии, позитивен и доброжелателен. И весьма общителен в соцсетях, имеет аккаунты чуть ли не на всех возможных платформах (экранный Драго вряд ли и на СМС-сообщения отвечал бы). Комменты читателей, как известно, бывают разные — интернет, к сожалению, приучил многих гнать пургу, не рискуя схлопотать за это в реальной жизни. Но Волков показал, что его терпению может позавидовать любой дзэн-мастер. Отвечает он с юмором, редко в его словах прорывается раздражение недалёкостью комментирующих.

Конечно, во многом это — бисер перед свиньями, с юмором у некоторых сетевых активистов весьма печально, но ведь — не сдается человек. И это не значит, что в клетку выходит мягкотелый и расслабленный добряк. Когда надо, Александр становиться достаточно интенсивным. Для российских бойцов это довольно ново. Все помнят суровый вид Олега Тактарова, пугающе отрешенный взгляд Фёдора Емельяненко, и искрящегося интенсивностью Хабиба Нурмагомедова.

Волков — спокоен и уверен. Победы ему голову не кружат, поражения — не угнетают. Сказывается и его образование. Здесь Александр, скорее, более походит на Лундгрена, чем на Драго. Окончил ведь МГТУ им Н. Э. Баумана. Лундгрен имеет за плечами степени бакалавра и магистра по химическому машиностроению, а докторскую собирался добывать в MIT, по престижнейшей фулбрайтовской стипендии. Да вот кино встало на пути.

Видимо, такая разница характеров влияет и на семейную жизнь. Брак Ивана Драго с Людмилой (в исполнении Бригитты Нильсен) закончился примерно так, как брак Сталлоне с той же Нильсен в жизни — скандально и травматично.

Наш, современный Драго, по-видимому, гораздо более счастлив в быту. Увлечение спортом он получил в семье, что указывает на должное воспитание. В браке счастлив, воспитывает сына. Думается, в воспитании он не так суров, как экранный Драго с сыном Виктором в «Крид 2.» Где, кстати, могла произойти встреча Александра с Лундгреном — он рассматривался на одну из ролей. Но в данном случае жизнь и искусство не совпали.