Забит и Хабиб помогут своим. Братья звёздных бойцов штурмуют Bellator

Турнир Bellator, который пройдёт 2 апреля, поклонники ММА из России, особенно из Дагестана, уже внесли в список обязательных к просмотру. В этот вечер свой первый поединок в лиге проведёт брат Хабиба Нурмагомедова – Усман. А на днях кард пополнился ещё одним непобеждённым братом-дебютантом – Хасаном Магомедшариповым.
«Подписание контракта с Bellator — огромный шаг вперёд в карьере Хасана Магомедшарипова. Дебют в промоушене назначен на 2 апреля. Пришло время серьёзных вызовов», — написал в своём «инстаграме» третий номер рейтинга полулёгкого дивизиона UFC Забит Магомедшарипов.
Хасану 20 лет, и он тренируется вместе с Забитом у Марка Генри. Он дебютировал в ММА в декабре 2019 года и ещё ни разу не проиграл. На его счету 5 поединков, 3 из которых он выиграл сабмишенами и по одному – нокаутом и решением судей. Как и старший брат, Хасан выступает в полулёгком весе.
Примечательно, что два из трёх последних боёв Магомедшарипов-младший провёл с разницей всего в две с половиной недели – 9 и 26 сентября 2020 года. При этом в обоих поединках он одержал досрочные победы. Если он сможет так продолжить в Bellator, у лиги появится свой аналог Хамзата Чимаева. Впрочем, принимая во внимание последние новости об очередном снятии чеченского бойца с поединка, у Хасана есть все шансы его переплюнуть.
Однозначно, с таким списком достижений можно смело ожидать от Хасана яркого дебюта в Bellator. Как и от Усмана Нурмагомедова, само собой. Кроме того, рядом с Усманом будет находиться Хабиб, наверняка и в углу Хасана будет присутствовать Забит. Безусловно, этот турнир станет настоящим подарком для всех поклонников дагестанских бойцов. Главное, чтобы звёздные старшие братья не перетянули всё внимание на себя.
В целом же в мире больших ММА среди дагестанцев намечается интересная, хотя и закономерная, тенденция: уже добившиеся успеха старшие подтягивают за собой младших, помогая им в подготовке и непосредственно в поединке. И, что особенно приятно, младшие своим звёздным братьям соответствуют. Умар Нурмагомедов свой дебют в UFC уже совершил, и сделал это довольно ярко. Будем надеяться, что заданные Умаром темп и настрой подхватят и Усман с Забитом.
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