«Судья, остановите бой!» Брат Хабиба доставляет неприятности не только в борьбе. Видео

Объявивший о завершении спортивной карьеры Хабиб Нурмагомедов ушёл, но не совсем. Теперь он активно помогает своим братьям добиваться высот в ведущих промоушенах мира. Недавно в UFC успешно дебютировал Умар Нурмагомедов. Как и Орёл, он всё ещё не знает поражений. Также непобеждённый родной брат Умара, Усман, скоро проведёт свой первый бой в Bellator. Поединок назначен на 26 февраля. Боец уже прибыл в США и проводит последний этап подготовки к дебюту.

Парень в папахе никуда не уходит. Хабиб-тренер лучше Хабиба-бойца? Дебют Умара Нурмагомедова в UFC вышел ярче дебюта его звёздного брата. Молодой талант с Орлом в углу способен взорвать лигу с двойной силой.

Если взглянуть на рекорд парня, в глаза сразу бросится его отличие от братьев. Большинство побед Усман добыл нокаутами – таковых в его активе 7. В то время как финишей сабмишенами всего 3, и ещё одну победу он одержал решением судей. С ударной техникой Усман неплохо дружит. В своём последнем поединке, который прошёл в сентябре прошлого года на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова под эгидой Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship, ему снова удалось это продемонстрировать и добиться остановки боя во втором раунде.

Права на видео принадлежат Fight Nights Global. Ролик можно посмотреть на канале Fight Nights Global TV в YouTube.

Бой против Святослава Шабанова Усман начал с хай-кика. Спустя некоторое время Усман пропустил неплохой удар, но тут же оправился от него и атаковал соперника. Боец провёл тейкдаун и забрал спину Святослава, после чего контролировал его в партере в течение минуты. Затем Шабанову удалось освободиться, и бойцы вернулись в стойку. На двух последних минутах раунда Усман выбросил несколько разных и точных ударов, при этом удерживая оппонента на дистанции.



Было заметно, что брат Хабиба волновался, выступая на таком важном, особенно для него, турнире, но ко второму раунду он смог от этого отвлечься и проявить себя гораздо лучше. Усман отлично работал и руками, и ногами – разнообразными ударами он уверенно разбивал Шабанова. За две минуты до конца раунда Усман пробил мощный лоу-кик, который заставил оппонента упасть на канвас. Здесь дагестанец забрал спину Святослава и начал его добивать. Потрясённый соперник через несколько секунд обратился к рефери: «Судья, остановите бой!».



Большую роль в исходе этого поединка сыграли лоу-кики Усмана. Он выбрасывал их часто и точно, а в итоге именно благодаря этому удару смог уронить Шабанова и завершить бой. Похожую картину мы наблюдали буквально пару дней назад на UFC 257 – нокаутированный Дастином Порье Конор Макгрегор позже жаловался, что как раз лоу-кики он ощущал особенно сильно, и они нанесли ему большой урон. Возможно, именно этот удар, мощь которого многие недооценивают, будет приводить бойцов к победам и помогать им становиться чемпионами.