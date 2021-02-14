Кинжальный выпад сложил соперника пополам. Неуловимый фронт-кик от Гарсии. Видео

В Майами (штат Флорида, США) 12 февраля прошёл турнир Titan FC 67. Американский промоушен, в котором в своё время выступали такие бойцы, как Бобби Лэшли, Алан Белчер и Зак Каммингс, продолжает открывать миру новые имена в ММА. Один из бойцов лиги, о котором точно будут говорить в ближайшее время — 23-летний Эдриан Гарсия. На последнем турнире он стал единственным, кто оформил редкий и эффектный нокаут уже в первом раунде.
Парень, выступающий в наилегчайшем дивизионе, обладал скромным рекордом 2-1. В любителях Гарсия блестящими результатами не отличался — здесь он провёл 9 боёв, выиграв 5 из них по большей части решением судей. У его последнего оппонента Руди Айсидро любительский результат был примерно такой же, а в профессионалах он вообще появился впервые. Свой дебют Руди наверняка запомнит надолго, но, увы, эти воспоминания будут не из приятных.
Сначала Гарсия пробил неплохой миддл-кик, но оппоненту этот удар особого ущерба не нанёс. Затем боец отошёл чуть дальше, прицелился и атаковал уже фронт-киком. Соперник, по всей видимости, ожидал чего угодно, но не этого. Айсидро просто скрутило от боли, он схватился за место, где находится солнечное сплетение, и упал на канвас. Гарсия бросился добивать парня, и уже после трёх ударов рефери поспешил остановить поединок.
Побеждённый ещё некоторое время лежал на настиле и пытался оправиться от коварного фронт-кика. Последние удары его не сильно побеспокоили — он всё так же держался за область солнечного сплетения. А Гарсия на радостях запрыгнул на сетку, празднуя свою яркую и, судя по всему, самую значимую победу в карьере.
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