«Мне ещё есть куда расти». Абубакар Нурмагомедов только начинает свой путь в UFC

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, снова выйдет в октагон в ночь на 28 марта по московскому времени. Его соперником на турнире UFC 260 станет американец Джаред Гуден. После неудачного дебюта в лиге Абубакар не проводил поединков почти полтора года. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» боец рассказал, почему так долго готовился к предстоящему бою, о перспективах в ММА своих братьев Умара и Усмана, а также о том, чему особенно радуется Хабиб после завершения карьеры.

— С момента вашего предыдущего боя прошло почти полтора года. Чем занимались, пока не выходили в октагон?

— Ничем особо не занимался. На тот момент уже начался карантин из-за ковида. Я сидел дома, сам переболел, и всем нужно было оставаться дома. Когда объявили бой Хабиба и Джастина Гэтжи, полетели с ним в Дубай. Там я начал тренироваться и с тех пор тренируюсь.



— Этот простой, на ваш взгляд, больше пойдёт вам на пользу или навредит? Например, Ислам Махачев тоже долго не проводил бои, и он в своём интервью сказал, что этот простой ему не может навредить, потому что он ещё молодой, и таким образом он просто отдохнул.

— В этом плане я согласен с Исламом. Мне тоже ещё есть куда расти и тренироваться. Как говорится: «Век живи – век учись». Но в целом неизвестно, может быть, пойдёт на пользу, а может, и нет.



— Когда вы бились в PFL, то за 4 месяца провели три поединка. Сложно ли вам было драться так часто, особенно учитывая аспект весогонки?

— Честно сказать, такая весогонка через каждые 40 дней меня конкретно напрягала. Приходилось скидывать вес, организм получал стресс. Это нехорошо было. Когда в Гран-при дерёшься, там надо постоянно находиться в тонусе, в движении, ты всегда должен был быть готов. А организм ведь тоже не железный. Этот момент напрягал, да, а остальное всё нормально было.



— Вы сказали, что ваш тренировочный кэмп начался ещё в сентябре. Почему так давно? У вас был запланирован ещё какой-то бой до этого?

— Да, планировали, и не раз, но не получилось. Но, я думаю, это пойдёт мне на пользу. В том плане, что я шёл и не останавливался, постоянно тренировался.



— За это время где вы успели провести подготовку? У вас за последнее время очень много фотографий из разных залов.

— В Дубае, потом прилетел в Махачкалу, там тренировался у себя в зале, утром и вечером. Через 20 дней обратно в Дубай полетели, потому что у наших ребят там был бой, и там тоже тренировался. Затем оттуда 25 января я уже прилетел в Америку, мне говорили сначала, что у меня 13 марта будет бой, а потом на 27 марта договорились.

— Каков ваш прогноз на главный бой вечера?

— Посмотрим, какой гейм-план будет у Стипе Миочича. В прошлый раз он технично и аккуратно выиграл у Нганну, обхитрил его и умно подрался. Но он уже очень взрослый, а Фрэнсис – большой и молодой. Не знаю, как на этот раз будет. Опыт против молодости, как говорится. Но в прошлый раз Миочич выглядел очень хорошо. Интересно, что Нганну хочет ему противопоставить. Миочич – очень хороший, умный боец. Мне нравится, как он дерётся. Под каждого соперника он строит гейм-план и выходит драться.



— Если говорить о вашем дивизионе, как вы считаете, может ли в ближайшее время кто-то сместить Камару Усмана с чемпионского трона?

— В бою всякое бывает. Могут убрать, а могут и не убрать. Тут уже 50 на 50.



— Сейчас организовали второй бой Усмана против Масвидаля. Как думаете, есть ли смысл в проведении этого поединка? Предыдущий, по сути, Усман выиграл в одну калитку.

— У Масвидаля стойка хорошая, но не сказал бы, что у Камару Усмана она плохая. У Усмана борьба лучше. Всё зависит от того, кто с каким гейм-планом выйдет на бой. В данный момент Усман очень хорош во всех аспектах. Сам по себе он физически сильный, знает, как бороться на всех уровнях.



— Ваш брат Умар удачно дебютировал в UFC, повторив сценарий первого боя Хабиба в лиге. Как вы думаете, сможет ли он достичь тех же высот, что и Хабиб и, возможно, даже чего-то большего?

— Таким, как Хабиб, он, наверное, не будет. Возможно, если будет больше тренироваться и усерднее заниматься, может достичь всего, почему бы и нет? Умар – талантливый парень, он и в стойке хорош, и в борьбе. Люди все разные, «копировать – вставить» – такого не бывает.



— А что в этом плане можете сказать про Усмана Нурмагомедова?

— Усману ещё предстоит дебют 2 апреля в Bellator. Он тоже в хорошей форме, готов на все 100%. Посмотрим, видно будет. Конечно, мы думаем, что он выиграет, мы очень надеемся на это. Усман тоже очень талантлив, у него также ударка и борьба на хорошем уровне.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Можно ли сказать, что теперь Хабиб заменит своего отца Абдулманапа как тренер?

— Насчёт таких стремлений я не знаю. Помощь по команде, конечно, должна быть. Но у него есть и другие дела, которыми он занимается. В углу и тренировочных кэмпах помогает мне, Исламу и другим ребятам. А так у него есть, чем заняться, не бездельничает.



— Вы увидели, почувствовали, как изменился Хабиб после завершения карьеры бойца? Может быть, он стал более счастливым?

— Он всегда был таким жизнерадостным парнем. Он был очень рад, когда мы в Сан-Франциско прилетели, и у него не было тренировочного кэмпа. Когда гуляли по городу, он рассказывал о своих воспоминаниях, когда ещё был бойцом и приезжал сюда. Говорил, что не мог многого себе позволить в плане питания, например. А сейчас он может спокойно двигаться, купить себе кофе и гулять по Сан-Франциско.

— Вы как-то говорили, что проиграли в дебютном бою в UFC и допустили такую ошибку, потому что не слушали угол. Часто ли вообще своевольничаете в бою?

— Нет, я прислушиваюсь. В тот раз я мог уйти от треугольника, но моя рука осталась там. Хабиб говорил мне подниматься, но рука застряла. И соперник спокойно перешёл уже на руку. А так прислушиваюсь к углу. Он ведь для этого и существует.

— Правда ли, что в детстве вы были самым задиристым из всех братьев Нурмагомедовых?

— Да, в детстве бывало такое. Дети ведь все такие. Бывало, что в школе и других местах задирался. Но сейчас-то уже времена другие, мы уже взрослые люди.



— Было ли такое, что родители и родственники узнавали об этом и строго наказывали?

— Наказывали, но не помню, чтобы очень строго. Могли в угол поставить, наказать какой-то работой, где-то что-то запрещали делать. Бывало, что где-то накосячил, и отец забирал велосипед и говорил, что больше не буду кататься на нём. А в целом строгих наказаний не было. Но воспитательные меры должны быть в любом случае.