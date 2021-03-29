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Bellator 255: Фрейре — Санчес. Гран-при в полулёгком весе — дата боя, онлайн-трансляция боя Нурмагомедов — Хэмел

Bellator 255: Фрейре — Санчес, онлайн
Игорь Брагин
Bellatоr 255: Ключевой бой в Гран-при полулёгкого веса и дебют брата Хабиба! LIVE!
Долгожданный старт сезона лиги Воинов — в ночь на 3 апреля! Все главные подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / Bellator 0
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В ночь на 3 апреля состоится первый в 2021 году турнир американской лиги Bellator. В главном турнире 255 ивента в рамках полуфинала Гран-при полулёгкого веса встретятся Патрисио Фрейре и Эммануэль Санчес. Бойцы будут сражаться за выход в финал и право побороться с Эй Джеем Макки за миллион долларов.

Российским фанатам будут также интересны дебютные бои брата Хабиба — Усмана Нурмагомедова (11-0) — и Мухамеда Бархамова (13-0). Второй поединок в лиге проведëт и Магомед Магомедов (17-1). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 255.

Где смотреть Bellator 255 Во сколько смотреть турнир Bellator 255 Когда состоится турнир Bellator 255 Полный кард Bellator 255
Live Игорь Брагин

Где смотреть Bellator 255

Все турниры Bellator будут эксклюзивно показаны на мультимедийной платформе "Okko Спорт".

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11:49 Игорь Брагин

У Берхамова сменился соперник за полторы недели до боя

Изначально Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, должен был сражаться с Джорданом Мейном. Но за полторы недели до боя соперник снялся, а Мухамаду выписали Хермана Террано.

«У Мухамеда будет другой соперник: Херман Террадо», — сообщил источник.

Последний поединок Берхамов провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.

11:46 Игорь Брагин

Во сколько смотреть турнир Bellator 255

Трансляция предварительного карда (прелимы) начнётся на мультимедийной платформе Окко спорт 3 апреля в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 04:00 мск.

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11:43 Игорь Брагин

Усман Нурмагомедов потренировался с Камару Усманом

Усман вовсю готовится к дебюту в Bellator. Накануне он выложил фото, на котором тренируется с действующим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Камару Усманом.

«Утренняя тренировка с чемпионом», — написал Нурмагомедов.

11:40 Игорь Брагин

Когда состоится турнир Bellator 255

Первый в сезоне 2021 года турнир Bellator состоится в ночь на 3 апреля и пройдёт в Анкасвилле, штат Коннектикут (США). Местом проведения по традиции станет «Мохеган Сан Арена».

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11:40 Игорь Брагин

Источник: Мэтт Митрион снялся с турнира

Изначально планировалось, что легендарный боец ММА Мэтт Митрион сразится с Тайреллом Фортуном в основном карде Bellator 255. Но по информации неназванных источников MMA Junkie, Митрион (13-8 ММА) снялся с турнира по неизвестной причине. В карде турнира на основном сайте лиги он всё ещё значится, но авторитетный портах Sherdog уже заменил его на Джека Мэя.

11:34 Игорь Брагин

Полный кард Bellator 255

Основной кард Bellator 255

Патрисио Фрейре — Эммануэль Санчес
Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел
Нейман Грэйс — Джейсон Джексон
Кана Ватанабе — Алехандра Лара
Джек Мэй — Тайрелл Форчун

Предварительный кард (Прелимы)

Кристофер Гонзалес — Роджер Уэрта
Рикардо Сейксас — Мандел Налло
Си Джей Хэмилтон — Магомед Магомедов
Роман Фаралдо — Тревор Гудде
Джордан Ньюман — Бранко Бусик
Фабио Агуйар — Халид Муртазалиев
Мухамад Берхамов — Герман Террадо

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

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