Bellatоr 255: Ключевой бой в Гран-при полулёгкого веса и дебют брата Хабиба! LIVE!

Долгожданный старт сезона лиги Воинов — в ночь на 3 апреля! Все главные подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 3 апреля состоится первый в 2021 году турнир американской лиги Bellator. В главном турнире 255 ивента в рамках полуфинала Гран-при полулёгкого веса встретятся Патрисио Фрейре и Эммануэль Санчес. Бойцы будут сражаться за выход в финал и право побороться с Эй Джеем Макки за миллион долларов.

Российским фанатам будут также интересны дебютные бои брата Хабиба — Усмана Нурмагомедова (11-0) — и Мухамеда Бархамова (13-0). Второй поединок в лиге проведëт и Магомед Магомедов (17-1). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 255.