Bellatоr 255: Ключевой бой в Гран-при полулёгкого веса и дебют брата Хабиба! LIVE!

В ночь на 3 апреля состоится первый в 2021 году турнир американской лиги Bellator. В главном турнире 255 ивента в рамках полуфинала Гран-при полулёгкого веса встретятся Патрисио Фрейре и Эммануэль Санчес. Бойцы будут сражаться за выход в финал и право побороться с Эй Джеем Макки за миллион долларов.
Российским фанатам будут также интересны дебютные бои брата Хабиба — Усмана Нурмагомедова (11-0) — и Мухамеда Бархамова (13-0). Второй поединок в лиге проведëт и Магомед Магомедов (17-1). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 255.
Где смотреть Bellator 255
Все турниры Bellator будут эксклюзивно показаны на мультимедийной платформе "Okko Спорт".
У Берхамова сменился соперник за полторы недели до боя
Изначально Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, должен был сражаться с Джорданом Мейном. Но за полторы недели до боя соперник снялся, а Мухамаду выписали Хермана Террано.
«У Мухамеда будет другой соперник: Херман Террадо», — сообщил источник.
Последний поединок Берхамов провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.
Во сколько смотреть турнир Bellator 255
Трансляция предварительного карда (прелимы) начнётся на мультимедийной платформе Окко спорт 3 апреля в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 04:00 мск.
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Когда состоится турнир Bellator 255
Первый в сезоне 2021 года турнир Bellator состоится в ночь на 3 апреля и пройдёт в Анкасвилле, штат Коннектикут (США). Местом проведения по традиции станет «Мохеган Сан Арена».
Источник: Мэтт Митрион снялся с турнира
Изначально планировалось, что легендарный боец ММА Мэтт Митрион сразится с Тайреллом Фортуном в основном карде Bellator 255. Но по информации неназванных источников MMA Junkie, Митрион (13-8 ММА) снялся с турнира по неизвестной причине. В карде турнира на основном сайте лиги он всё ещё значится, но авторитетный портах Sherdog уже заменил его на Джека Мэя.
Полный кард Bellator 255
Основной кард Bellator 255
Патрисио Фрейре — Эммануэль Санчес
Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел
Нейман Грэйс — Джейсон Джексон
Кана Ватанабе — Алехандра Лара
Джек Мэй — Тайрелл Форчун
Предварительный кард (Прелимы)
Кристофер Гонзалес — Роджер Уэрта
Рикардо Сейксас — Мандел Налло
Си Джей Хэмилтон — Магомед Магомедов
Роман Фаралдо — Тревор Гудде
Джордан Ньюман — Бранко Бусик
Фабио Агуйар — Халид Муртазалиев
Мухамад Берхамов — Герман Террадо
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