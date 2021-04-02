Канадец потерял в бою палец. Понял это только в перерыве между раундами. Видео

В поединках по ММА спортсмены редко обходятся без травм. Вывихи, растяжения, переломы – всё это периодически случается, и в какой-то степени для смешанных единоборств такое нормально. Однако порой происходят совсем уж дикие вещи вроде оторванных конечностей или их частей. Именно это случилось в поединке между канадским бойцом осетинского происхождения Хетагом Плиевым и американцем Девином Гудейлом на турнире CFFC 94. После второго раунда Плиев обнаружил, что на его руке не хватает одного пальца.

До этого боя у 37-летнего Плиева было только одно поражение в карьере – от Виталия Немчинова в 2019 году в лиге АСА. Гудейл не проигрывал ещё ни разу, правда, и провёл лишь три поединка по профессионалам. Две победы он одержал решениями, одну – сабмишеном. Теперь же в его статистике есть и первая победа ТКО, где в скобках отмечено «оторванный палец». Звучит жутковато, но как всё было на самом деле?

С первых же секунд парни начали рубиться в стойке, попеременно атакуя друг друга. Плиев также пытался бороться и на третьей минуте вышел на удушающий, но доделать его не сумел. Вторая пятиминутка тоже стартовала с хорошего размена, очередной зарубой она и завершилась. Причём канадец никоим образом не показывал, что с ним что-то не так – наоборот, рвался в бой и был намерен забрать концовку раунда.

Похоже, Плиев и сам узнал об отсутствии пальца только в перерыве между раундами. Врач попросил бойца раскрыть ладонь, и тут все увидели, что безымянного пальца на левой руке у канадца просто не было! Доктор только помахал головой, объясняя, что так поединок продолжать нельзя. Интересно, что сам Плиев по-прежнему не показывал своей боли и был расстроен, казалось, лишь из-за того, что не смог продолжить бой.

На официальное объявление результата Гудейл вышел один. Было заметно, что парень растерян и даже как будто чувствовал себя виноватым в этом происшествии. Чья это вина и есть ли тут она в принципе, неизвестно. Не говоря уже о том, как вообще можно было лишиться пальца в поединке по ММА.