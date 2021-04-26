«Адреналин не дал ему почувствовать боль». Крут собирался драться на одной ноге

Ранним утром 25 апреля по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился, пожалуй, пока что самый яркий турнир UFC в нынешнем году – UFC 261. События на нём развивались настолько динамично и ярко, что один поединок затмевал собой другой. В итоге на первых порах обсуждались только титульные схватки и, конечно, пугающая травма экс-чемпиона в среднем весе Криса Уайдмана.

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За всем этим как-то забылся первый поединок основного карда, в котором встретились экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Энтони Смит и Джим Крут из Австралии. Смит последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2020 года. Тогда он, наконец, прервал серию неудач и победил Девина Кларка. Так что сейчас было крайне важно подтвердить свой прогресс. Что касается австралийца, то Крут до боя с Энтони одержал две победы кряду, а всего в пяти поединках в UFC праздновал триумф четыре раз, так что перспективы Джима смотрелись неплохо.

Крут, понимая, что победа над таким бойцом, как Смит, поможет ему совершить прорыв с 13-го места в рейтинге, попытался работать первым номером. По крайней мере, Джим прессинговал соперника. Смит в первую минуту по большей части присматривался к оппоненту, а затем включился и сам. Соперники всё чаще стали идти в размен, и здесь превосходство явно было у Львиного Сердца (Прозвище Смита. – Прим. «Чемпионата»). Техасец был точнее и несколько раз донёс до Крута идеально точные и чистые попадания. Его преимущество становилось всё более осязаемым, но, пожалуй, даже сам Энтони не ожидал развязки, свидетелями которой пришлось стать. На исходе четвёртой минуты боя Смит пробил мидл-кик в область левого колена оппонента. Нога Джима подкосилась, после чего он упал. К его чести стоит отметить, что он сориентировался сразу, попытавшись спастись в борьбе. Более того, в партере Крут перешёл в наступление, попытавшись забрать спину оппонента. Смит всё же сумел отзащищаться и бойцы разошлись по углам на перерыв.

Между раундами команда Джима колдовала над явно травмированным коленом. Но за Джимом также следил и рефери поединка, привлёкший к разрешению ситуации медперсонал, обслуживающий турнир. После того как Крут по просьбе эскулапов не смог пройти по прямой, те приняли решение остановить схватку. Джим рвался в бой, грозно стуча себя кулаками в грудь и выражая готовность драться фактически на одной ноге, но врачи были непреклонны. В целом, обвинять их в чём-то нельзя. Очевидно, что Крут не протянул бы долго и не только усугубил бы травму ноги, но и рисковал улететь в нокаут. Так что по большому счёту он должен сказать врачам спасибо. Таким образом, рефери пришлось фиксировать победу Смита техническим нокаутом, так что де-факто мидл-кик в колено стал нокаутирующим.

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Как бы то ни было, невзирая на правильность решения врачей, человек всегда остаётся человеком и контролировать эмоции в полной мере Джиму было тяжело. После остановки схватки его явно поглотило отчаяние. Расстроенный Крут сел в угол октагона и сокрушался по поводу досадного поражения. Тут же к нему подошёл Смит, который попытался успокоить недавнего соперника и проявил к нему уважение. Именно так и должно выглядеть настоящее мужское противостояние.

Видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

В сети фанаты наперебой восхищались силой духа Крута.

«Адреналин не дал почувствовать ему боль», — написал один из фанатов смешанных единоборств.

«Крут чертовски жёсткий парень», — поддержал его другой.

«У Джима появился ещё один болельщик», — написал ещё любитель ММА.

Позже оба разместили на страницах в своих социальных сетях сообщения относительно произошедшего. Смит выразил слова поддержки травмированному Джиму, восхитился его мужеством, поблагодарил болельщиков, а также пожелал здоровья ещё одному травмированному на турнире – Крису Уайдману.

Крут же на своей странице в «Инстаграме» в очередной раз подчеркнул, что был готов сражаться до конца.

«Я был готов уйти на щите. Все, кто знают меня, понимают, что я бы дрался дальше. Я и раньше дрался на одной ноге и сделал бы это снова. Хотел привезти победу домой, как никто другой. Энтони, спасибо тебе за возможность, брат. Никто другой на твоём месте не стал бы рисковать своим местом в рейтинге. Тебя называют Львиным Сердцем не без причины. Спасибо за слова поддержки, мне бы хотелось ответить всем. Знайте, что я в порядке, просто разочарован», — написал Крут на своей странице в «Инстаграме».