Голова каменная, а вот пресс подвёл. Нокаут самым простым приёмом. Видео

Иван Бондарчук даже не решился добивать оппонента. А ведь боец из Кургана до этого не проигрывал.

В Екатеринбурге 24 апреля прошёл турнир RCC: Intro 12. Зрители явно не остались разочарованными: только 3 из 8 поединков дошли до решения судей, но и они оказались зрелищными и несколько раз были близки к досрочному завершению. Остальные 5 боёв закончились нокаутами, причём весьма разнообразными. Единственный нокаут фронт-киком оформил Иван Бондарчук, разобравшись с Алексеем Никитиным во втором раунде.

Оба бойца только начинают свой путь в профессионалах. В активе каждого было по 3 поединка. Бондарчук дебютный бой проиграл, но в следующих двух реабилитировался. Никитин же до поединка с Иваном был непобеждённым, а два из трёх своих боёв завершил досрочно. Однако пришло и его время познать вкус поражения. Последний оппонент оказался ему не по зубам.

Бондарчук с самого начала действовал агрессивно: атаковал соперника лоу-киками, прижимал к сетке, разбивал различными комбинациями и коленями в клинче. После одного плотного бокового Никитин пошатнулся, но сумел остаться на ногах. Понимая, что в стойке он сильно уступает Бондарчуку, Никитин попытался перейти в борьбу. Какое-то время здесь ему улыбалась удача, однако Ивану удалось освободиться от контроля и защититься от последующих тейкдаунов.

Последние две минуты, что длился бой, Бондарчук обрабатывал ударами голову и корпус Никитина у сетки. Иван уже делал с соперником всё, что хотел: обрушивал на него град джебов и хуков, а потом подключил локти, которые нанесли Алексею большой ущерб. Но голова парня из Кургана словно была каменной. Недаром он не проигрывал до этого. За две минуты до конца раунда Бондарчук решил поставить точку в этом противостоянии. Он пробил идеальный фронт-кик, который заставил Никитина согнуться пополам. Иван хотел было броситься на добивание, но вовремя заметил, что оппонент уже не может продолжать бой. Подвела Никитина не голова, а пресс.

Иван Бондарчук уверенно разобрал соперника, продлил свою выигрышную серию и записал в актив третью досрочную победу. Интересно, что каждая из них был оформлена им во втором раунде, а сами финиши были абсолютно разными. Будем надеяться, что вскоре мы увидим и другие яркие победы этого бойца.