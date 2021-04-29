«Дайте уже парню Оскара!» Восходящая звезда ONE странным образом «слился» с боя. Видео

Ранним утром 29 апреля завершилась трансляция турнира ONE on TNT 4, в главном карде которого сошлись два впечатляющих тяжеловеса. Белорус Кирилл Грищенко и сенегалец Умар Кейн, весом по 120 килограмм обещали зрителям яркий и бескомпромиссный поединок. Бойцы вышли в октагон, имея одинаковый профессиональный рекорд – по 3 победы в трёх проведённых поединках.

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Вот только Кирилл дебютировал в популярном азиатском промоушене, а его сенегальский оппонент проводил третий бой, причём, за 3 (!) месяца. И выходил в октагон не просто в статусе фаворита, а ощущая себя восходящей звездой, вокруг которой будет построена империя. Вокруг 29-летнего атлета раздувался невероятный хайп. Оба поединка в ONE он закончил досрочно в первом раунде. Патрика Шмида он и вовсе отключил от питания за 68 секунд. Заявив после этого, что ему всё равно, когда и с кем биться в следующий раз.

Как говорят в таких случаях, никто парня за язык не тянул. Сенегальской сенсации (такие эпитеты были вполне заслужены) предложили дебютанта лиги, который дрался до этого только в белорусских лигах. И выглядел там весьма внушительно, добыв три досрочные победы. Дважды Кирилл нокаутировал соперников, один раз финишировал приёмом.

Яркий и колоритный Кейн выходил на поединок, как король. В национальных цветах, с разноцветным рогом в руках. Габариты парня реально впечатляли. На фоне Грищенко он выглядел скорее, как бодибилдер, а не боец ММА. При этом, антропометрические данные на графике показывали приблизительное равенство в параметрах. Оба бойца строят имидж нокаутёров, но поединок начали с клинча.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале ONE Championship

Умар вцепился в соперника и настырно пытался перевести его на канвас, в ответ Кирилл спокойно контролировал сенегальца и набрасывал ему колени в корпус, добавляя правой по корпусу. Как только Кейн попробовал поработать в стойке, ему сразу прилетел мощный хай-кик в голову, заставивший фаворита поединка вновь заняться обнимашками. В том же стиле развивалась и вторая пятиминутка. Умар выглядел всё более и более измождённым.

Развязка случилась синхронно с гонгом. Сенегалец привычно вошёл в клинч, получая увесистые тычки по корпусу и ждал гонга. После сигнала о том, что осталось 10 секунд, Грищенко активизировался и выбросил мощный хук правой. Получилось одновременно с гонгом. Судья вмешался в процесс уже тогда, когда Кейн принял удар. Прошёл кулак вскользь и попал куда-то в грудь. Сенегалец рухнул, как после удара пудовым молотом.

А дальше началось представление. Возможно, Умар коротал предыдущую ночь просмотром трансляции церемонии вручения Оскара. Сложно сказать. Но вставать он наотрез отказался. В октагон прибыла врачебная бригада, которая долго колдовала над сенегальцем. В итоге, никаких значимых повреждений у Умара не нашли. Зато все вокруг видели, что он уже к девятой минуте боя из него словно выпустили весь воздух.

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В итоге, победу нокаутом присудили белорусскому бойцу, а в комментариях под обзором боя во всех соцсетях ONE фанаты упражнялись в остроумии. Было мнение, что «Острожно, где-то на трибуне снайпер!», кто-то требовал: «Дайте уже парню Оскара!». Во всяком случае, большинство фанатов предположили, что Умар просто нашёл отличный вариант выйти из боя через дисквалификацию соперника. Не получилось. Но возвращаться в поединок очевидно не входило в его планы.

А какого мнения придерживаетесь вы?