«Вот когда диарея застала врасплох». Куда убежал швед после победы? Видео

В Бахрейне 1 апреля прошёл турнир Brave CF 50. Как и всегда, по-спортивному злые и заряженные бойцы подарили зрителям много ярких досрочных побед. Некоторые отличились особенно, заставив всех восхищаться, недоумевать и смеяться одновременно. Именно такие чувства вызвал у публики поступок шведского бойца Антона Туркаля: нокаутировав оппонента за 13 секунд, он тут же стремительно рванул из октагона.

Непобеждённый швед выходил на свой седьмой поединок в профессиональной карьере. Все свои победы он добыл досрочно. Его соперником на этом турнире стал боец из Казахстана Константин Солдатов с рекордом 5-1, который проводил свой первый бой в лиге. Этот дебют наверняка запомнится Солдатову не только из-за собственного поражения, но и благодаря поведению оппонента после боя.

Атаковать Туркаль начал первым. Пробив пару лоу-киков, следом он выбросил хай-кик, но промахнулся. Однако не растерялся и не стал тормозить: моментально развернулся и чётко попал по сопернику, который как раз пошёл в наступление, мощным бэкфистом. Солдатова отбросило назад, а затем повело вперёд. Представитель Казахстана упал на колени, швед кинулся его добивать. Уже после двух ударов рефери закрыл собой Солдатова в знак того, что поединок окончен.

И здесь произошло самое интересное. Туркаль вскочил на ноги и заметался в поисках выхода из октагона. Обнаружив его, он стремительно рванулся туда, самостоятельно открыл клетку и убежал обратно – видимо, в раздевалку. После этого боец вернулся, чтобы ему подняли руку. Комментируя соответствующую новость, читатели «Чемпионата» выдвигали разные версии. Наиболее популярным стало предположение о том, что бойцу просто очень захотелось по нужде.

«Вот когда диарея застала врасплох», – написал пользователь mastersasha84. «У меня в юности тоже так было… добежал до финиша, причем первым, и побежал дальше – в сортир», – поделился alex-zenit-1984. «Фильм «Воин» пересмотрел, где Том Харди всех соперников вырубал и сразу демонстративно уходил из клетки», – решил читатель под ником cskahockeyteam.

Задавали этот вопрос и самому бойцу под фото в его личном аккаунте в «Инстаграме». Пока никаких ответных комментариев или пояснительных постов от Антона не последовало. Похоже, нам остаётся только догадываться, что это было. По крайней мере, зрители действительно запомнили парня – и его яркий финиш, и забавную выходку.