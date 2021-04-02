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Антон Туркаль нокаутировал Константина Солдатова на Brave CF 50 и убежал из клетки, видео

Боец Антон Туркаль убежал из ринга после победы.
Алла Князева
«Вот когда диарея застала врасплох». Куда убежал швед после победы? Видео
Туркаль отправил оппонента спать за 13 секунд и стремительно рванул из октагона. Читатели «Чемпионата» предположили, что это могло быть.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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В Бахрейне 1 апреля прошёл турнир Brave CF 50. Как и всегда, по-спортивному злые и заряженные бойцы подарили зрителям много ярких досрочных побед. Некоторые отличились особенно, заставив всех восхищаться, недоумевать и смеяться одновременно. Именно такие чувства вызвал у публики поступок шведского бойца Антона Туркаля: нокаутировав оппонента за 13 секунд, он тут же стремительно рванул из октагона.

Непобеждённый швед выходил на свой седьмой поединок в профессиональной карьере. Все свои победы он добыл досрочно. Его соперником на этом турнире стал боец из Казахстана Константин Солдатов с рекордом 5-1, который проводил свой первый бой в лиге. Этот дебют наверняка запомнится Солдатову не только из-за собственного поражения, но и благодаря поведению оппонента после боя.

Атаковать Туркаль начал первым. Пробив пару лоу-киков, следом он выбросил хай-кик, но промахнулся. Однако не растерялся и не стал тормозить: моментально развернулся и чётко попал по сопернику, который как раз пошёл в наступление, мощным бэкфистом. Солдатова отбросило назад, а затем повело вперёд. Представитель Казахстана упал на колени, швед кинулся его добивать. Уже после двух ударов рефери закрыл собой Солдатова в знак того, что поединок окончен.

И здесь произошло самое интересное. Туркаль вскочил на ноги и заметался в поисках выхода из октагона. Обнаружив его, он стремительно рванулся туда, самостоятельно открыл клетку и убежал обратно – видимо, в раздевалку. После этого боец вернулся, чтобы ему подняли руку. Комментируя соответствующую новость, читатели «Чемпионата» выдвигали разные версии. Наиболее популярным стало предположение о том, что бойцу просто очень захотелось по нужде.

«Вот когда диарея застала врасплох», – написал пользователь mastersasha84. «У меня в юности тоже так было… добежал до финиша, причем первым, и побежал дальше – в сортир», – поделился alex-zenit-1984. «Фильм «Воин» пересмотрел, где Том Харди всех соперников вырубал и сразу демонстративно уходил из клетки», – решил читатель под ником cskahockeyteam.

Задавали этот вопрос и самому бойцу под фото в его личном аккаунте в «Инстаграме». Пока никаких ответных комментариев или пояснительных постов от Антона не последовало. Похоже, нам остаётся только догадываться, что это было. По крайней мере, зрители действительно запомнили парня – и его яркий финиш, и забавную выходку.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/antonturkalj

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