«Альварес никогда не дрался с цыганами». Фьюри верит, что Сондерс побьёт Сауля

Когда бой Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступят чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO в этом же дивизионе Билли Джо Сондерс. Таким образом, нас ждёт объединительная встреча. Схватка начнётся не ранее 8:00 по московскому времени.

Кроме мегафайта Альвареса с Сондерсом, в карде шоу пройдёт ещё одна чемпионская схватка. Чемпион мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) Элвин Сото будет защищать пояс от посягательств Кацунари Такаямы. Всего же в карде турнира запланировано восемь встреч.

Расклад перед схваткой

О поединке Сауля Альвареса с Билли Джо Сондерсом было объявлено 27 февраля, сразу после победы Канело над Авни Йылдырымом. По сути, от этой схватки выигрывали все. Сондерс, наконец, был услышан. На протяжении многих лет, ещё со времён выступлений обоих боксёров во втором среднем весе, он говорил, что хочет встречи с Канело. Британец не только убеждал, что способен победить Канело, но и прекрасно понимал, что схватка с лидером P4P обеспечит ему крупнейший гонорар в карьере. По слухам, Билли может заработать около $ 7 млн. Что касается Альвареса, то ему этот поединок также был крайне необходим. После выбора в соперники Авни Йылдырыма мексиканца не критиковал разве что ленивый. Так что битва с действующим чемпионом, пусть и не самым мощным, частично обеляла репутацию Сауля.

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Что касается непосредственно раскладов перед боем, то последние дни проходят в нервозной обстановке. Сондерс, который лишь во второй раз в карьере будет боксировать в США, пытается вывести из равновесия Сауля, который привык, что на вечерах бокса с его участием все нюансы заточены под него.

Вот и теперь Сондерс пригрозил сняться с боя из-за размеров ринга. Изначально британец требовал, чтобы размер ринга составлял 24 фунта, а Сауль требовал площадь в 18 фунтов. Стороны сошлись на размере в 22 фунта, но затем сторона Альвареса начала свою игру и начала продвигать идею с размером в 20 фунтов. Отец Сондерса успел заявить, что в таком случае боя не будет. Более того, на замену Билли по направлению к Техасу уже выдвинулся Джон Райдер. Но в итоге и Билли, и Сауль заявили, что вопрос решён.

Вся эта история навела на две мысли. Первая – Сауль пытается создать себе максимально комфортные условия и всячески хитрит. Канело просто не хочет, чтобы у Сондерса была возможность для манёвра. Что касается Билли, то он явно пошёл по пути соотечественника Тайсона Фьюри. В 2015 году тяжеловес был готов устроить демарш перед поединком с Владимиром Кличко и добился смены настила ринга. Чем закончились такие психологические игры все помнят – фаворит проиграл. Думается, что Сондерс такими методами также пытается вывести Альвареса из равновесия и зоны комфорта.

Форма Канело и Сондерса

Если говорить о форме Альвареса, то в последние полгода он пытался быть максимально активным. В декабре 2020 года Сауль провёл поединок с чемпионом мира по версии WBA Super Каллумом Смитом. На кону в той схватке стоял также вакантный пояс по версии WBC во втором среднем весе. Канело уверенно победил единогласным решением судей и завоевал сразу два пояса. В феврале Рыжий провёл ещё одну схватку.

Но на этот раз он встретился с совсем уж низко котирующимся соперником — Авни Йылдырымом. Стремительную победу за три раунда почти никто не оценил. Как бы то ни было, Сауль не позволяет себе больших простоев и, вероятно, к объединительному поединку с Сондерсом подходит на пике формы.

Что касается Сондерса, то он последний раз бился в декабре 2020 год. Тогда британец впервые за долгое время встретился с соперником, который близок к топ-уровню. Билли подрался с экс-соперником Геннадия Головкина, Артура Абрахама и Серхио Мартинеса Мартином Мюрреем. С ним Сондерс провозился все 12 раундов, но победил уверенно. До этого же Билли провёл две встречи с мало кому известными Шефатом Исуфи и Марсело Косересом. Так что до топ-оппозиции здесь также было далековато. Да и в целом за многие годы на профессиональном ринге громких побед у Сондерса было не так уж и много. Но в любом случае к главной схватке в жизни Превосходный должен подойти в лучшей форме в своей карьере.

Прогнозы экспертов на бой

Прогнозы экспертов на бой отличаются кардинально. К примеру, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, в жилах которого течёт цыганская кровь, убеждён, что Сондерс, чьи корни также уходят в цыганское прошлое, сотворит сенсацию.

«Билли, с точки зрения психологии, готов на 100%. Он знает, что ему нужно делать, и он это сделает. Он завоюет величие. Меня списывали со счетов много раз, но я это преодолел. Мы с Билли сотканы из одного материала. Мы из одного теста. Альварес дрался со многими, но никогда не дрался с цыганами. Мы из другого теста, он никогда не сталкивался ни с чем подобным», — сказал Фьюри, прогнозируя успех Сондерса.

А вот бывший чемпион мира Карл Фроч, который не понаслышке знаком с поединками во втором среднем весе, не столь оптимистичен в отношении перспектив британца.

«Альварес дважды бился с Головкиным, с одним из лучших. Бои были близкими, и один раз Канело мог проиграть, но не проиграл. Его единственное поражение – от Мейвезера. Сондерс – отличный боец. Он быстр, знает, как боксировать, у него хорошее мастерство, которому, к слову, не отдают должное. Билли хорошо передвигается, но я просто не думаю, что он достаточно хорош для Сауля. Он недостаточно большой и сильный», — заключил Фроч.

20,6 млн за минуту боя. Проиграв Саулю Альваресу, боксёр из Турции стал богачом За постыдную сдачу Йылдырым получил больший гонорар, чем Хабиб за трудовую победу над Конором.

Где смотреть бой Альварес – Сондерс

Альварес, уже традиционно для себя, проводит поединки на стриминговой платформе DAZN. Так что трансляция будет доступна лишь при платной подписке. Ещё один вариант предлагает Sky Sports, но и здесь всё также будет идти по системе PPV.

Результат боя Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс

Чего нам ждать от боя? Если коротко – победы Альвареса. Всем достаточно очевидно, что он – фаворит противостояния. Да, Сондерс имеет некое преимущество в габаритах, но Канело уже не раз доказывал, что умеет компенсировать этот дефицит перед соперниками другими навыками. По сути, британцу нечего предложить сопернику. Мало того что Сауль блестяще держит удар, у Сондерса его нет как такового, он никогда не был нокаутёром. Техническая сторона? Здесь превосходство также на стороне Канело. Мексиканец славится великолепными многоударными комбинациями, серийной работой и искусной обороной. Кроме того, нужно учитывать и опыт. Альварес сумел пройти через жернова битв с Флойдом Мейвезером, Мигелем Котто, Геннадием Головкиным, Дэниелом Джейкобсом, Сергеем Ковалёвым и другими. Сондерс никогда не сталкивался с соперниками такого калибра. Учитывая все эти факторы, вполне очевидно, что британцу рассчитывать на успех сложно. Но нельзя исключать, что он сумеет продержаться все 12 раундов, в конце концов, это уж точно не Йылдырым, так что кое-какие усилия Альваресу придётся приложить.