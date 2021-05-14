«Хабиба здесь больше нет». Чендлер и Оливейра сразятся за наследие Орла!

Вот и настаёт момент, когда лёгкий дивизион UFC впервые за три года обретёт нового чемпиона. За пояс, оставленный вакантным Хабибом Нурмагомедовым, поборются ветеран лиги Чарльз Оливейра и недавний дебютант промоушена Майкл Чендлер. Всё самое важное об этом поединке – в нашем обзоре.

Когда бой Майкл Чендлер – Чарльз Оливейра

Американо-бразильская дуэль возглавит турнир UFC 262, который пройдёт в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США). Битва Чендлера и Оливейры будет закрывать шоу и по российскому времени начнётся уже утром, не ранее 7:00. Перед ними в октагоне появится бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон, который попробует закрыть два поражения кряду. Противостоять ему будет Бенейл Дариуш. В общем, перед титульным боем скучать не придётся.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Как UFC организовал бой Чендлера с Оливейрой

Когда Хабиб Нурмагомедов в октябре минувшего года объявил о завершении карьеры, все только и гадали, кто же получит шанс сразиться за титул. В декабре 2020 года состоялась встреча Чарльза Оливейры и Тони Фергюсона. Казалось, что если Эль Кукуй победит и реабилитируется за разгром в бою с Гэтжи, то он – готовый претендент на титул. Но верных фанов Тони ждало разочарование. Их любимец потерпел очередное фиаско. Оливейра одержал восьмую победу кряду и теперь уже сам стал считаться топ-претендентом на титульную схватку.

В январе 2021 года в Абу-Даби прошёл турнир UFC 257, в ходе которого состоялись два классных боя в лёгком весе. Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера, а Конор Макгрегор досрочно проиграл Дастину Порье. Учитывая то, что это была вторая кряду победа для Порье после поражения от Хабиба, луизианец также казался очевидным претендентом на титул.

Но вместо этого он согласился на денежный реванш с Макгрегором. Так что его кандидатура отпала. Как бы то ни было, в UFC затягивали с какими-либо заявлениями по титульному бою, так как надеялись на возвращение Нурмагомедова. В марте последние надежды рухнули. Дана Уайт объявил, что россиянин не вернётся в клетку и тут же сообщил — за пояс подерутся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. По словам функционера, на формирование такой претендентской пары повлиял и сам Хабиб.

В целом всё выглядело достаточно прозрачно. Порье от шанса отказался, и кандидатуры лучше Чендлера не оставалось. Вопросы были лишь у Джастина Гэтжи. Впрочем, американец должен понимать, что после безоговорочного поражения от Нурмагомедова ему для начала нужно хотя бы разок победить.

На пресс-конференции в преддверии турнира UFC 262 президент лиги Дана Уайт снова подтвердил, что никаких игр с титулом в лёгком весе уже не будет.

«Хабиб ушёл. Его здесь больше нет. Так что победитель боя Оливейра – Чендлер потом будет защищать свой титул», — сказал Уайт.

Таким образом, ранним утром 16 мая мир впервые за 1135 дней получит нового полновесного чемпиона лиги в лёгком весе, который унаследует трон Нурмагомедова. Да, за годы правления Хабиба появлялись и обладатели временных титулов. Но ни Порье, ни Гэтжи так и не удалось стать неоспоримыми. И вот время рождения нового чемпиона наступает.

Форма бойцов

Если говорить о форме бойцов, то, на первый взгляд, они подходят к схватке в идеальном состоянии. На счету Оливейры восемь побед кряду. В последних двух поединках он сначала победил бывшего претендента на временный титул Кевина Ли, а затем и попросту деклассировал бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона, чем вызвал бурю эмоций у ММА-сообщества. Но сам Оливейра перед боем дал понять, что не чувствует себя в своей тарелке. По его словам, ему гораздо комфортнее готовиться и выступать в Бразилии. На этот раз он такой возможности был лишён, посмотрим, не аукнется ли это в бою с Чендлером.

Что касается американца, он в UFC провёл лишь один поединок. Бывший чемпион Bellator покинул промоушен в 2020 году после победы нокаутом над экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. А под крылом компании Даны Уайта Железный дебютировал в январе 2021 года, нокаутировав за 2,5 минуты неуступчивого Дэна Хукера. В целом на последние две победы Майкл потратил менее пяти минут. Кажется, эти цифры говорят о форме Чендлера весьма красноречиво.

Прогнозы экспертов на бой

Действующие бойцы затрудняются с прогнозом на поединок. Действительно, угадать лучшего в этой паре очень сложно, потому мнения разделяются почти поровну.

К примеру, Бенейл Дариуш считает, что победу одержит Чендлер.

«Это близкий бой, но я всё же ставлю на Майкла», — сказал американец ассирийского происхождения.

Боец полутяжёлого веса Девин Кларк также верит в победу соотечественника.

«Майкл победит нокаутом», — сказал Кларк.

А вот Эдсон Барбоза верит в успех своего соотечественника.

«Я в предвкушении этого поединка. Мне нравится Чарльз. Думаю, он переведёт Майкла в партер и победит удушающим приёмом», — сказал опытный боец. В Оливейру также верят Джек Херманссон и Эдмен Шахбазян. Так что единодушия в среде бойцов лиги нет.

Где смотреть бой Чендлер – Оливейра

Традиционно все бои UFC можно посмотреть на сервисе UFC Fight Pass. Бои основного карда любого номерного турнира доступны лишь при покупке трансляции. Что касается иных возможностей, шоу UFC также всегда доступны на платформе Wink. Кроме того, поединок за пояс, оставленный Хабибом, покажут в прямом эфире по «РЕН ТВ», так что вариантов для любителей ММА хватает.

«Хабиб – чёртово ссыкло». Фергюсон оскорблял всех вокруг и смешил Дану Уайта. Видео Даже соперник Эль Кукуя отметил, что Орёл не выходит у него из головы. В ответ Тони лишь огрызался.

Результат боя Чендлер – Оливейра

Множество действующих бойцов утверждает, что спрогнозировать исход этой встречи крайне тяжело. Не согласиться с этим нельзя. Оба бойца отлично могут биться в партере, и оба не лишены мастерства в стойке, так что соперники достойны друг друга. Вместе с тем, кажется, что победная серия Оливейры слишком переоценена. Шесть поединков он выиграл у крепких середняков, но не более. Да, в последних двух встречах его жертвами стали куда более жёсткие бойцы, но, с другой стороны, и от Кевина Ли, и уж тем более от Тони Фергюсона, скорее, осталось лишь имя. Их лучшие годы позади и вряд ли кто-то будет спорить, что пиковый Эль Кукуй победил бы Чарльза.

Что касается Чендлера, да, в UFC мы его видели всего лишь полраунда, но за 2,5 минуты поединка с Дэном Хукером он дал понять, что лёгкий дивизион с его подписанием приобрёл классного бойца. Убедительная победа над Хукером, для которого схватка с Железным была боем жизни, говорит о том, что Майкл, невзирая на возраст, на пике карьеры. Так что ваш автор всё же склоняется к победе американца.