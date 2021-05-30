Уже легендарный Донэйр установил новый рекорд, и речь не о девятом чемпионском поясе

Почти 14 лет назад, в июле 2007 года, филиппинский боксёр Нонито Донэйр впервые в карьере завоевал полноценный титул чемпиона мира, нокаутировав Вика Дарчиняна. Тогда он стал чемпионом в наилегчайшем весе. С тех пор утекло много воды. Филиппинец успел пережить взлёты и падения, стал чемпионом мира в нескольких весовых категорий и обеспечил себе место в Зале славы. Сейчас Донэйру уже 38 и мало кто из представителей мелких весовых категорий продолжает сражаться в его возрасте на высшем уровне. Но Нонито, невзирая на ряд жёстких поражений и тяжелейших побед, которые также отбирают запас прочности любого боксёра, продолжает оставаться в обойме. Ранним утром 30 мая по московскому времени Донэйр выступил в главном событии шоу в Карсоне (штат Калифорния, США).

Нонито, даже несмотря на поражение в предыдущем бою в ярчайшей схватке с Наои Иноуи, представился шанс в очередной раз сразиться за титул чемпиона мира. В соперниках у него был обладатель пояса по версии WBC, 34-летний небитый француз Нордин Убаали, который дебютировал в профи лишь спустя 7 лет после того, как Донэйр впервые стал чемпионом мира.

Убаали до недавних пор не был слишком известным. Его промоутеры грамотно подвели его к титульному поединку к 2019 году. Пояс WBC он завоевал в схватке с Роши Уорреном, а после провёл две защиты. К примеру, в ноябре 2019 он победил японца Иноуэ, но не упомянутого уже топ-боксёра Наои, а его брата – Такуму. Так что скорее получился громкий пиар, чем действительно значимая победа. Невзирая на скромный в сравнении с Донэйром послужной список, Убаали был фаворитом противостояния, а бой с Нонито расценивался, как шанс заполучить в профессиональный рекорд победу над соперником с большим именем.

Но как же жестоко ошибся Нордин и его команда. Донэйр, даже в свои 38 лет, доказал, что недаром носит прозвище Филиппинская Молния. Его скорость рук никуда не делась, но вместе с ней у него есть и колоссальный опыт. Нонито не форсировал события, а вместо этого работал выверено и точно, сознательно отдавая статус первого номера французу. Нордин же был активен, порой даже слишком, работал наскоками и рассчитывал, что такого темпа соперник долго не выдержит. Но Донэйр, пользуясь опытом, по-прежнему не спешил, а в третьем раунде внезапно перешёл в наступление. Показалось, что Филиппинская Молния, сделав все выводы о сопернике за 2,5 раунда, понял, что нужно делать для победы. Нонито прижал соперника у канатов и просто-таки неуловимым и действительно молниеносным хуком отправил оппонента на канвас.

Права на видео принадлежат Showtime. Видео можно посмотреть на канале Premier Boxing Champions в YouTube.

Нордин встал, но буквально на последней доле секунда раунда, вместе с гонгом, зевнул ещё один левый сбоку и упал лицом вперёд. Казалось, что можно заканчивать, всё очень походило на нокаут. Но рефери дал возможность Убаали встать, отсчитал ему нокдаун и отправил на перерыв. На старте четвёртого отрезка показалось, что Нордин восстановился, но впечатление было обманчивым. В середине раунда Донэйр устроил новый штурм, выдержав несколько пушечных ударов, француз марокканского происхождения отошёл к канатам. Здесь уже Нонито не оставил ему шансов и с помощью многоударной комбинации оформил красивый нокаут.

Таким образом, Донэйр стал чемпионом мира по версии WBC в легчайшем весе. Он сделал это снова, в 38 лет! И без того легендарный Нонито стал самым возрастным обладателем титула WBC в легчайшем весе, тем самым установив рекорд организации. Кроме того, он стал лишь 11-м боксёром в истории, которому удавалось завоёвывать пояса в трёх десятилетиях. Ну и нельзя не отметить, что это уже девятый полноценный титул чемпиона, который покорялся Нонито за годы карьеры и странствий по разным весовым категориям.

Глядя на состояние возрастного боксёра, волей-неволей кажется, что другой его соотечественник, легендарный Мэнни Пакьяо, также совершит подвиг и в свои 42 победит Эррола Спенса. Впрочем, это будет совсем другой поединок. Ну а пока Пакмэн восхитился Нонито и поздравил его.

«Поздравляю, Нонито! Большая победа нокаутом! Самый возрастной чемпион WBC в легчайшем весе. По-прежнему оправдываешь своё прозвище. Молния», — написал Пакьяо.

Что же, победы ветеранов, которых уже списали со счетов, всегда радуют, так что искренне поздравляем Нонито с возвращением чемпионского звания. Что дальше? Возможно, реванш и объединительный бой с Наои Иноуэ? А пока Донэйр может просто праздновать.