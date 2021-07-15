Нурмагомедов поставил себя в один ряд с Фёдором Емельяненко. Так кто круче?

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал интервью ESPN. В нём россиянин ответил на множество вопросов, среди которых было и его место в истории ММА. Хабиб поставил сегодня на один уровень с легендами, упомянув Фёдора Емельяненко, Джона Джонса, Жоржа Сен-Пьера и других. И, конечно, этим интервью Хабиб вновь положил начало бесконечному спору о том, кто же более великий боец — он или Емельяненко?

«Я не хочу навязывать своё имя или говорить: «Называйте меня величайшим из всех времён. Нет, я один из величайших людей всех времён.



Я на одном уровне с Фёдором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жоржем Сен-Пьером. Я нахожусь на одном уровне. Я поставил своё имя на один уровень», — сказал Хабиб.

Великое наследие

Летом 2020 года крупнейшая американская телерадиосеть Columbia Broadcasting System (CBS) представила собственный рейтинг величайших бойцов ММА в истории. Ожидаемо в него попали и Хабиб, и Фёдор.



Емельяненко оказался в рейтинге на четвёртом месте, а Нурмагомедов — на шестом. Первое место занял Джон Джонс, второе — Андерсон Сильва, а тройку лучших замкнул Жорж Сен-Пьер.



Не секрет, что Нурмагомедов в определённой степени воспитывался на боях Емельяненко. В конце 2013 года Хабиб в своём «инстаграме» опубликовал фото Фёдора, дав ему вполне красноречивую оценку: «Фёдор Емельяненко — лучший боец всех времён». На тот момент Нурмагомедов ещё не был чемпионом UFC, хоть и одержал уже в промоушене пять побед, приблизившись к титульному бою. В дальнейшем Нурмагомедов вновь рассуждал о лучших бойцах в истории, но уже называл в этом качестве не российского тяжеловеса, а Сен-Пьера.

При этом Нурмагомедов оставался верным фанатом Емельяненко. В июне 2016 года он даже впервые посетил поединок легенды. В Санкт-Петербурге Фёдор после возобновления карьеры провёл бой с Фабио Мальдонадо и одержал победу решением судей. Хабиб находился рядом с октагоном и неоднократно эмоционально что-то подсказывал соотечественнику.



Позднее Хабиб признался, что впервые увидел в деле Емельяненко ещё в 2004 году.



«Первый раз я вживую смотрел бои Фёдора в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо в Махачкале (да, он участвовал у нас, в Дагестане). Тогда его почти никто не знал, но я знал его, целый день был рядом и смотрел на него, тогда он стал первым, и после этого для меня он был всегда первым, даже когда он проигрывал. Сегодня впервые я видел его ММА–бой вживую, и скажу вам — я впечатлён, насколько он показал мужество в этом бою, годы берут свое, но не забирают мужество», — написал Хабиб в «Инстаграме».



Подобное отношение Нурмагомедова к Емельяненко вполне объяснимо. Именно Фёдор был тем, кто популяризировал ММА в России и фактически пробил окно в этот вид спорта. Конечно, был и первый чемпион UFC Олег Тактаров, но достижения Емельяненко были более впечатляющими.

Первый бой Фёдор провёл ещё в 2000 году. На профессиональном уровне он выступает уже более 20 лет, что делает его результаты уникальными. К тому же в пользу Емельяненко говорит и весовая категория: не зря тяжёлый вес считается королевским. Пройти весь путь в этой весовой категории без поражений просто невозможно, уж слишком высока цена одного пропущенного удара.

Да, Емельяненко не удалось избежать поражений, как это сделал Хабиб, но причиной этого, скорее, было решение Фёдора продолжать карьеру и в солидном возрасте. Если бы Фёдор ушёл вовремя, то его профессиональный рекорд был бы более впечатляющим. За карьеру у Емельяненко 39 побед и шесть поражений, но пять из них произошли уже с 2010 года и позже. То есть почти все поражения произошли, когда Фёдору было уже не менее 34 лет. Если бы Емельяненко своевременно завершил карьеру, то прошёл бы весь путь с почти идеальным рекордом, похожим на тот, что есть у Хабиба (31-1).



Конечно, достижения Емельяненко несколько нивелируются тем, что он так и не стал чемпионом UFC. Но нужно понимать, что во времена расцвета Фёдора японские промоушены, в которых выступал россиянин, были куда более значимыми, чем сейчас. Поэтому уровень Емельяненко вполне можно было считать чемпионским по меркам UFC.



Фёдор оставил великое наследие. Неудивительно, что многие бойцы, говоря о россиянах в ММА, называют, в первую очередь, именно Емельяненко. К тому же Фёдор никогда не был типичным борцом, как Хабиб. Поэтому его бои были более зрелищными с точки зрения массового зрителя.

Хабиб добился уникального результата

Конечно, у Нурмагомедова особняком стоит его уникальный результат: мало кому удаётся пройти всю карьеру без поражений. Хабиб одержал 29 побед, а последние четыре боя и вовсе завершил досрочно. 29-0 — это действительно уникальный случай, которому нет аналогов в истории.



Нурмагомедов завершил карьеру в 32 года, избежав повторения пути Емельяненко. Очевидно, что с возрастом побеждать становилось бы всё сложнее, а результаты в любом случае пошли бы на спад. Хабиб всегда славился внимательным отношением к деталям и подготовке, а своевременный уход — часть победной стратегии Нурмагомедова.

Если говорить о результатах, то Хабиба вполне можно назвать величайшим бойцом в истории, но, конечно, такого наследия, как Фёдор, он не оставил. Да, Нурмагомедов будет легендой для бойцов из Дагестана, но в мировом масштабе это не столь монументальная фигура.



Зачастую Нурмагомедову в вину ставят тот факт, что он ушёл, так и не доказав, что способен долго оставаться на пике. У Хабиба было лишь три защиты титула, что, конечно, не так впечатляет. Не добавляет фанатов россиянину и его бойцовский стиль. Дагестанский боец не устраивает яркие перестрелки в октагоне, а вместо этого дожимает соперников, как удав. Из 29 побед у него лишь восемь одержаны нокаутами/техническими нокаутами. В остальных случаях он побеждал сабмишенами или решениями, что, конечно, выглядело не так ярко.