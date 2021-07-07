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Девять лет самой спорной победе Хабиба в UFC, Нурмагомедов — Тибау

Заставил Хабиба плакать и оправдываться. Бразилец точно проиграл Нурмагомедову?
Микаил Гусейнов
Нурмагомедов – Тибау
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Россиянин провалился в борьбе и наполучал в стойке. Но идеальная статистика на заре карьеры в UFC была спасена.

7 июля 2012 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 148. В его главном событии выступили легендарные сейчас Андерсон Силва и Чейл Соннен, оспаривавшие титул чемпиона лиги в среднем весе. А в предварительном карде шоу выступил мало кому известный парнишка из России, но от этого не менее перспективный, 23-летний Хабиб Нурмагомедов. Это был лишь второй поединок Орла в американской лиге. В первой схватке он эффектно справился с Камалом Шалорусом из Ирана. Тот успех впечатлил многих экспертов. Внушал уважение и профессиональный рекорд Нурмагомедова, который перед турниром UFC 148 достиг показателя 17-0. В общем, всё указывало на то, что уже во втором поединке в лиге Хабибу дадут жёсткого соперника. Так оно и произошло. Против россиянина поставили Глейсона Тибау.

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Бразилец к тому моменту мог похвастать 34 поединками в ММА. При этом 15 из них пришлись на UFC. В послужном списке Тибау значились победы над Джереми Стивенсом и Рафаэлем дос Аньосом, а также поединки с Ником Диазом и Джимом Миллером. В общем, всё говорило о том, что Хабиба ждёт непростой вечер. Так оно и случилось.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что в день боя вес Глейсона был близок к 85, а то и 90 кг. Хабиб на его фоне выглядел по-настоящему щуплым. Возможно, именно это повлияло на действия россиянина в первые минуты схватки. По большей части он присматривался к сопернику и не был активен. В середине пятиминутки Хабиб решился на попытку тейкдауна, совершив захват ноги. Но Тибау, прижавшись к сетке, сбросил Нурмагомедова как назойливого котёнка.

Не сказать, что сам Глейсон был активен, но несколько его ударов дошли до цели. В частности, запомнилось жёсткое попадание коленом. В следующих раундах Нурмагомедов прибавил в активности и владел инициативой. Так, он осуществил 12 попыток тейкдауна, но ни одна из них (!) не завершилась успехом. Хабиб попросту провалился в борьбе, не справившись с горой мышц Тибау. Учитывая это, Нурмагомедову приходилось много работать в стойке. Огрехов в этом компоненте тогда у Хабиба было предостаточно. Тем не менее размашистые атаки достигали цели, очень неплохо он пробивал и серии на ближней дистанции. Но все эти локальные успехи давались большой ценой. Нурмагомедов пропустил много действительно тяжёлых плюх, и благо, что у него очень хорошее умение держать удар.

Невзирая на не самое благоприятное течение схватки, все судьи отдали Нурмагомедову победу во всех трёх раундах — 30:27, чем несказанно удивили не только комментаторов, но и зрительский зал. Хабиб, услышав оценки судей, не стал сдерживаться и расплакался. Вероятно, в глубине души он понимал, что провёл на тот момент сложнейший поединок в карьере профи и победу могли бы отдать и в пользу соперника. Так что, как только напряжение спало, Нурмагомедов уронил скупую слезу.

Объективны ли были оценки судей и точно ли проиграл Тибау? Повторимся, Хабиб провалил 12 попыток тейкдауна, в то время как Тибау сумел провести один из шести. Что касается ударов, то по количеству точных значимых ударов Глейсон превзошёл россиянина — 28 против 25. В процентном соотношении он был также лучше в этом компоненте — 32% против 24%. В целом по точным ударам Тибау также был впереди — 46 против 33. Кажется, что всё говорит в пользу бразильца? Сейчас бы, наверное, победу отдали ему. Но в 2012 году судьи опирались на активность бойцов, которой от Тибау не наблюдалось. С учётом небольшого статистического преимущества, но при абсолютной пассивности судьи не решились отдавать победу ему. Хотя говорить, что он проиграл Нурмагомедову, по-прежнему сложно.

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Сам же Хабиб после боя вынужден был оправдываться. Будущий чемпион признал, что оппонент физически был слишком для него мощен.

«Доволен ли я? Как я могу быть недоволен, если выиграл у такого сильного соперника? Конечно, ошибки были, мы над этим поработаем. Почему не смог перевести соперника в партер? Соперник был очень физически силён, весом меня превосходил. Он готовился под меня, защищался от тейкдаунов. Сложность была в том, что я уступал ему в физике. Мы понимали, что физически его не выиграем, и делали акцент на скорости и выносливости.

План на бой мы с отцом построили так, что я должен зажимать Тибау к сетке, висеть на руках, по возможности валить. Надо было прессинговать и прессинговать. Так и получилось», — сказал Нурмагомедов.

Когда речь зашла о проваленных тейкдаунах, Хабиб невозмутимо ответил, что все его неудачные попытки измотали соперника.

«То, что он блокировал мои тейкдауны, его измотало. Никакого другого плана не было. Был один план — идти вперёд и прессинговать. Почему выбрали тактику тейкдаунов с таким тяжёлым соперником? Хотели его измотать. Тибау — самый большой легковес в мире. Всё время защищаясь от моей борьбы, он устал, и я вытащил победу», — сказал Нурмагомедов.

Невзирая на то, что по попаданиям Хабиб проиграл сопернику, он утверждал, что удары мощного бразильца не причинили ему вреда.

«То, что пропустил в корпус, особо не почувствовал. В голову пропустил. В целом я всё контролировал», — отметил Нурмагомедов.

Сложно сказать, что именно контролировал Хабиб, если сухая статистика ударов говорит о том, что схватку в стойке он проиграл. В общем-то, весь этот спич выглядел как набор оправданий.

Лишь после завоевания титула Нурмагомедов в личном общении с Тибау признался, что, возможно, не победил июльским вечером 2012 года. По крайней мере, такую историю поведал Глейсон.

Как бы то ни было, с тех пор прошло уже 9 лет. Россиянин после схватки с Тибау лишь прибавлял и провёл блестящую карьеру, завершившуюся в октябре 2020 года. Нурмагомедов так и ушёл непобеждённым. Возможно, если бы судьи в бою Хабиб — Тибау были более благосклонны к бразильцу, идеальную статистику побед/поражений Нурмагомедова спасти не удалось бы, и вся его история пошла бы иначе.

Что касается Тибау, до 2018 года он выступал в UFC. Незадолго перед отчислением из лиги он нокаутом проиграл Исламу Махачеву, а до этого стал жертвой и Тони Фергюсона. Мощный южноамериканец до сих пор пылит в американских промоушенах. Недавно, выступая в лиге PFL, Глейсон победил самого Рори Макдональда, и, к слову, не без помощи судей. Так что, пускай и спустя 9 лет, но фортуна улыбнулась и ему.

Ну и напоследок, для всех тех, кто уверенно говорит о победе Нурмагомедова. Просто представьте, что в ситуации Тибау оказался бы сам Хабиб. Рассуждали ли бы мы о том, что Орла засудили? Наверное, это вопрос без ответа.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Хабиб Нурмагомедов •••

Заглавное фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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