Тупица забыл ударить соперника и проиграл. А потом сидел и кричал на судью. Видео

В ночь с 16 на 17 июля по московскому времени в городе Анкасвилл проходит турнир Bellator 262. В главном событии состоится бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между непобедимой Джулианой Веласкес (11-0) и Дениз Кильхольц (6-2). А в соглавном бою сошлись представители тяжелого дивизиона Тайрелл Форчун (10-1) и Мэтт Митрион (13-8).



На момент боя Форчун шел на пятом месте в рейтинге тяжелого веса, а Митрион – на седьмом. Однако у них противоположные серии: Митрион проиграл последние три схватки Райану Бейдеру, Сергею Харитонову и Тимоти Джонсону. А его соперник Форчун, после сенсационного поражения от Тима Джонсона в первом раунде, реабилитировался двумя победами над Саидом Соумой и Джеком Мэем.

Таким образом у успешного в студенческие годы борца Тайрелла 60% побед одержано нокаутом, хотя тот не обладает нокаутирующим ударом, в отличие от того же Митриона. Но главным преимуществом бывшего борца является возраст – он моложе ветерана ММА на 12 лет, что может стать серьезным подспорьем в бою. Таким образом, мы увидим поединок молодого проспекта, оступившегося один раз, и ветерана, для которого предстоящая схватка может стать последней в промоушене Скотта Кокера.

Митрион, в противовес Форчуну, является натуральным панчером, способным уложить соперника на лопатки с одного удара, что он показывал в боях с Федором Емельяненко и Дерриком Льюисом. В обоих случаях Мэтт подходил в статусе андердога, что не мешало совершать апсеты. Однако в последние годы нокаутирующее чутье начало покидать опытного американца, и он ничего не смог противопоставить даже Тиму Джонсону, которому умудрился проиграть в первом раунде. Но пример Джонсона может вдохновить его на возрождение карьеры. Но для этого ему нужна победа здесь и сейчас.

Поэтому первый раунд пытался взять под свой контроль именно Митрион, захвативший центр клетки. Правда, ничего кроме контроля он показать не сумел, даже попытки нанести прицельный удар, не продемонстрировал. Форчун не стал ждать, когда соперник, с которым он занимался в одном зале, вспомнит, что нужно бить оппонента по лицу. Уже на 30-й секунде раунда Тайрелл прошёл в ноги и уронил Мэтта на канвас. Митрион, конечно, очень тяжёлый боец, но борцовской базы Форчуна вполне хватило для того, чтобы лишить Митриона шансов выбраться из захвата.

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Примечательно, что в этот момент Мэтт пытался что-то донести до рефери Дэна Мираглиотты, хотя он находился в плачевном положении. Таким образом Форчун прижал Митриона к клетке и снова начал забивать серией ударов, от которых тупица закрылся руками. Но в то же время Мэтт был прижат к клетке, откуда ему было не суждено выбраться, потому что похлопал по канвасу в знак сдачи.

Самое интересное началось после празднования Тайреллом победы, когда Митрион орал бранные слова в адрес рефери и своего врача. Дело в том, что Дэн Мираглиотта проглядел один эпизод, в результате которого у Мэтта выросла шишка на голове. Она возникла вследствие столкновения головами, которое случилось, когда Форчун выполнял проход в ноги. Однако тупица сам подставил голову, что оправдывает судью.

Похоже это был последний бой Митриона в этом промоушене, тем более ему вряд ли светит еще один поединок после четырех поражений подряд. Обидно что в обоих случаях (с Тимом Джонсоном в том числе) Мэтта подвело столкновение головами. На этой неделе Митриону исполнилось 43 года, может это все-таки знак, что пора вешать перчатки на гвоздь?



На флеш-интервью после боя, когда Форчуна спросили, с кем он хочет драться в следующем бою, тот ответил “Тим Джонсон, … потому что тот нанес мне единственное поражение в карьере”. Посмотрим, чем ответит ему Скотт Кокер. Кого ему глава Bellator даст – прошлогоднего обидчика, проигравшего титульный бой или временного чемпиона в тяжелом весе Валентина Молдавского?