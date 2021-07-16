Споткнулся о «трамплин». Ветеран Джонсон одним ударом вернул себя в титульную гонку

В ночь с 16 на 17 июля по московскому времени в городе Анкасвилл пройдëт турнир Bellator 262. В главном событии состоится бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между непобедимой Джулианой Веласкес (11-0) и Дениз Кильхольц (6-2). А в соглавном бою сойдутся представители тяжёлого дивизиона Тайрелл Форчун (10-1) и Мэтт Митрион (13-8).

Форчун считается фаворитом схватки, у него и рекорд более впечатляющий, а главное — он моложе Митриона на 11 лет. Тайреллу 31 год, и по меркам Bellator он до сих пор считается молодым проспектом. К тому же у Форчуна репутация неплохого панчера, что доказывает и статистика — 60% побед нокаутом. Для Форчуна этот бой самый важный на данной стадии карьеры, ведь в случае победы над Митрионом Тайрелл, скорее всего, получит бой с Валентином Молдавским за титул временного чемпиона в тяжёлом весе.

Однажды он уже проиграл при подобных обстоятельствах другому ветерану ММА Тимоти Джонсону. Дело происходило в феврале 2020 года. Тогда Тайрелл также высоко котировался и шёл с безупречными 8-0 в своем активе. Его постепенно подводили к титульному бою и в итоге дали крепкий трамплин по имени Тимоти Джонсон.

Тим многое повидал на своем веку, включая UFC, где он едва не нокаутировал Александра Волкова. Но в то время Джонсон шёл с серией из двух поражений от Виталия Минакова и Чейка Конго. Скорее всего, Скотт Кокер ожидал легкой расправы в исполнении 29-летнего проспекта, но заряженный на дальнейшее пребывание в Bellator Джонсон был иного мнения.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале BellatorMMA.

Тим взял бой под свой контроль с первых секунд. Он прижимал Форчуна к клетке, выцеливал его, чаще бил и, соответственно, чаще попадал, таким образом набирая очки за активность. Форчун был крайне пассивен для фаворита. Мы можем предположить, что гейм-план у него был рассчитан на бóльшую активность во второй части боя, когда соперник-ветеран подсядет.

Как показали дальнейшие события, план не сработал. В середине первого раунда Форчун оказался прижатым к сетке, а Джонсон рванул на соперника. В тяжёлом весе достаточно одного точного попадания. И Тимоти весь свой вес вложил в правый хук. Попал он отменно, Тайрелл поплыл, и Джонсон обрушил на него всю мощь своих кулаков. Дэн Мираглиотта поспешил остановить бой, здоровье перспективного парня нужно было спасать.

Та победа нокаутом стала началом возрождения карьеры Тима Джонсона. Через полгода он нокаутировал Мэтта Митриона в первом раунде. А на десерт, спустя два месяца, Тим взял реванш у Чейка Конго во Франции, за что удостоился титульного боя за звание временного чемпиона с Валентином Молдавским.

И в том бою Джонсон смотрелся очень солидно. Россиянин одержал победу решением судей. Вот он пример для 42-летнего Мэтта Митриона, идущего сейчас на серии из трёх поражений. А вот Форчуну, наученному горьким опытом, нельзя недооценивать своего следующего соперника, в противном случае, третьего шанса на реабилитацию карьеры Скотт Кокер может не дать.