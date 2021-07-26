«Маменькин сынок». Неистового Макгрегора растили три заботливые женщины

25 июля бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разродился трогательным постом о своей старшей сестре Аофи Макгрегор, которая отмечала 36-й день рождения. Судя по многочисленным фотографиям в социальных сетях, гуляния выдались на славу и завершились походом на концерт Джастина Бибера. Даже от самих фото веяло тёплыми чувствами, которые испытывает к членам своей семьи зачастую неистовый экс-чемпион UFC. Это натолкнуло на мысль о том, что за постоянным эпатажем ирландца многие даже не задумываются о том, в какой семье росла будущая звезда UFC. «Чемпионат» решил заполнить этот пробел и поделиться тем, что известно об отце, матери и двух сёстрах Конора.

Тони Макгрегор

Главой большой ирландской семьи является Тони Макгрегор. Отец Конора появился на свет в Ливерпуле, в семье ирландца и англичанки. Его отец был старшиной на британском торговом флоте и пропадал в плаваниях по три месяца. Это отразилось на семейной жизни, в итоге мать Тони Макгрегора (фактически бабушка Конора) бросила семью, когда ему было только 8 лет.

«Отец уходил в плавание. Его не бывало с нами по три месяца. Он всегда возвращался с подарками. Но из-за длительного отсутствия он был для нас словно чужим. Когда мне было 8 лет, а моему брату Стивену 12, наша мать встретила другого и ушла. Она создала с ним семью и оставила нас. После этого мы больше не видели её», — говорил Тони.

Тем не менее, даже такие события в жизни не отвадили отца Тони Макгрегора от сложной профессии. Получив опекунство над четырьмя детьми (три сына и одна дочь), он разделил их. Три брата были отправлены в Ирландию и воспитывались в семьях своих тёть, полностью влившись в них. А их сестра осталась в Ливерпуле. Невзирая на такие травмирующие факторы, Тони Макгрегор утверждает, что всё это лишь закалило его характер.

После окончания средней школы отец Конора отправился учиться на механика, но не поладил со своим наставником, который, по его словам, «швырял в него гаечным ключом и всегда старался попасть». Поняв, что ничего хорошего из этого не выйдет, Тони Макгрегор сначала отправился работать на один из заводов, а вскоре получил лицензию на работу таксистом и провёл за баранкой более 25 лет.

«Это был путь мужчины. Я не ходил в колледж или университет. Я женился, рано обзавёлся детьми. Работал таксистом 26 лет, мне это нравилось. Но я работал ночами и стал как Дракула. Днём я собирал детям еду в школу. Потом развозил их на учёбу. В воскресенье всегда водил Конора на футбол. Так что я проводил много времени с детьми», — говорил Макгрегор-старший.

К слову о детях: вспоминая о рождении Конора, его отец рассказал, что акушерка, принимающая роды у Маргарет Макгрегор, сразу сказала, что этот мальчик будет боксёром.

«Когда он появился на свет, его кулачки были сжаты, так что он был готов к бою. Акушерка сказала, что мальчик станет боксёром. Это были лёгкие роды, они длились всего час. Конор спешил заявить о себе», — тепло вспоминает тот день Тони.

Трудолюбие Макгрегора-старшего и забота о нём, которой окружила его супруга Маргарет, вскоре помогли семье перебраться в большой дом в пригороде Дублина. Жизнь всё больше налаживалась. Ну а теперь отец Конора и вовсе может чувствовать себя спокойным и не переживать за старость, ведь младший ребёнок в его семье заработал на жизнь уже даже своим дальним потомкам.

«То, что удалось Конору — феноменально. Но это не изменило нас. Конор — очень щедрый человек. Он унаследовал эту черту от матери. Мы понимаем, как нам повезло. Однажды он вернулся из США, и я видел, сколько у него было машин. Кортеж машин возглавляла BMW 5-й серии. Он сказал мне сесть за руль авто и спросил, нравится ли она мне. Я ответил, что автомобиль прекрасен. Конор ответил, что это прекрасно, потому что это подарок для меня. Он купил каждому по автомобилю. Это было очень приятно», — вспоминает отец.

Сейчас отец Конора Макгрегора на пенсии и может не переживать за будущее. К слову, свою главную битву в жизни он уже выиграл. Не так давно Тони переболел онкологическим заболеванием, но сейчас об этом уже можно забыть.

Маргарет Макгрегор

О профессии Маргарет Макгрегор ничего не известно. Но рискнём предположить, что наличие троих детей лишило её возможности самореализации на каком-либо поприще, кроме как на семейном. Маргарет встретила Тони Макгрегора в 16 лет, а в 21 они уже поженились. Как говорилось выше, у пары трое детей, и Конор самый младший из них. Кроме того, Маргарет уже и счастливая бабушка. Сам экс-чемпион UFC нередко упоминает свою маму, а последнюю на сегодняшний день победу в карьере, над Дональдом Серроне, он посвятил как раз-таки Маргарет.

«У меня сильная связь с моим единственным сыном. Вообще-то могу описать его как маменькиного сынка. Конор обладает прекрасными качествами, в том числе честностью», — говорила Маргарет.

Эрин Макгрегор

Эрин — старший ребёнок в семье Макгрегоров. Сейчас она известна не только как сестра знаменитого бойца, но и как парикмахер и даже фитнес-модель, выступавшая некогда на соответствующих соревнованиях. К слову о работе парикмахером, Эрин признавалась, что часто работает над стилем брата.

«Всем нравятся волосы Конора. Многие мужчины хотят такие же. Приятно и здорово, что я проявила свою креативность в работе с ним», — говорила Эрин.

Кроме всего прочего, Эрин сейчас очень активна в«Инстаграме». Количество её подписчиков выросло до 157 тыс., и это при том, что она нечасто делится снимками Конора, так что вряд ли популярность её блога объясняется лишь родственными связями. Видимо, она действительно успешна в своём деле. К слову, на странице Эрин можно найти её совместное фото с мамой.

Как видим, Маргарет Макгрегор не выглядит на свои 61. Впрочем, на 40 не выглядит и сама Эрин.

Аофи Макгрегор

Второй ребёнок в семье Макгрегоров наименее публичен. Аофи выбрала достаточно скромную профессию и работает в компании по аренде мини-экскаваторов. Вот она — суровая Ирландия во всей красе.

Аофи является большой фанаткой своего брата и всячески старается его поддерживать и вдохновлять. Перед последней схваткой Конора с Дастином Порье она посвятила ему пост.

«Моему самому любимому человеку в мире. Конор, я тебя люблю. Наслаждайся каждой минутой этого вечера. Сияй как звезда, коей ты и являешься. Абсолютный победитель», — написала в день боя Аофи. Можно лишь представить, как она была расстроена исходом той схватки.

Конор, можно не сомневаться, относится к сестре с той же любовью, что и она к нему. Во всяком случае на день рождения к Аофи он заявился даже на костылях и более того, как говорилось выше, даже пошёл с ней на концерт Джастина Бибера. Да и в целом празднование, судя по атмосфере, удалось на славу.

Глядя на всё это, удивляет лишь одно: откуда в Коноре такая страсть попирать семейные ценности других людей? Достаточно вспомнить, как он выражался о Хабибе и его жене, а недавно перешёл и на семью Порье и даже на их дочь. Всё это выглядит немного странно. Впрочем, возможно, всё дело в том, что на подчас хамское поведение ирландца повлиять попросту некому. Ибо главный авторитет семьи Тони не видит в поступках сына ничего зазорного.

«Всё это часть шоу-бизнеса. Дома Конор обычный человек. Он смотрит телевизор, выгуливает собаку. У него есть прекрасная жена. Ди — милая девушка. Да, у нас есть сторона, связанная с шоу, но дома мы всё те же нормальные люди», — говорил Макгрегор-старший.

Что же, вероятно, Тони Макгрегор искренен в своих словах. Ибо, глядя на историю этой ирландской семьи и взаимоотношения в ней, сложно поверить в то, что Конор действительно плохой парень.