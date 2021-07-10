Макгрегор арендовал люксовый ночной клуб. Вечеринка будет прощальной или победной?

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор собирается устроить бурную вечеринку после поединка с американцем Дастином Порье, который состоится на турнире UFC в ночь на 11 июля по московскому времени. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях арендовал престижный ночной клуб в Лас-Вегасе. О планах по проведению мероприятия Конор сообщил в своём «инстаграме».

Encore Beach Club — престижное и даже гламурное место, в котором есть всё для комфортного отдыха. В центре клуба расположен огромный бассейн, вокруг которого находятся столики и мягкие кресла. Вероятно, именно там будет откисать Конор, если, конечно, всё пойдёт по плану. Ночной клуб находится совсем недалеко от T-Mobile Arena, где состоится поединок.

В огромный комплекс входят ночной клуб, бассейн, который называют «водным оазисом», три небольших бассейна и многочисленные пальмы, в которых утопает этот райский уголок. Комплекс оснащён 120 тыс. LED-ламп, которые создают магическую атмосферу.

Это настоящий комплекс класса люкс, в котором одновременно могут отдыхать до 3000 гостей. Прямо на территории расположены бунгало для отдыха, диванчики и кресла.

Вообще в Encore Beach Club регулярно проводятся модные вечеринки. Например, совсем скоро в клубе будет выступать известнейший диджей Дэвид Гетта. Также там состоится концерт популярного музыканта Kygo и других знаменитостей.

Увидеть Конора за $ 75

Хоть Макгрегор и арендовал ночной клуб, но вечеринка вовсе не будет закрытой. Более того, прямо на сайте заведения можно приобрести билеты. Если вы вдруг оказались в Лас-Вегасе, то есть уникальный шанс насладиться обществом Макгрегора. Билетик обойдётся в сумму от $ 75 и выше. При этом самые бюджетные билеты являются женскими.

Куда дороже обойдётся аренда столика в ночном клубе на вечеринке Макгрегора. Так, за столик, рассчитанный на 12 гостей, придётся заплатить от $ 3 тыс. до $ 5,5 тыс.

Вечеринку Макгрегора активно рекламируют на сайте клуба. Так что мероприятие рассчитано на широкую публику. Естественно, нет никакой гарантии появления в клубе самого Конора. Наверняка это будет зависеть от исхода поединка. Вряд ли в случае поражения ирландец захочет радоваться жизни в ночном клубе.

Если же возможности побывать в ночном клубе у читателя пока нет, то можно воспользоваться виртуальным туром. Прямо на сайте можно «побродить» по заведению, чтобы осознать масштаб роскоши, которой намеревается окружить себя Конор. Виртуальный тур доступен здесь.

Примечательно, что Конор не впервые бронирует ночной клуб для себя и своих друзей. Так, он арендовал заведение перед боем с Дональдом Серроне. Тогда ирландец нокаутировал соперника уже в начале поединка.

Конор арендовал клуб и перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Но тогда вечеринка не состоялась: после поражения ирландец всё отменил.

Совсем скоро узнаем, повторится ли триумфальный сценарий, при котором Макгрегор на своей вечеринке будет чувствовать себя королём. Или же ирландец вновь решит всё отменить, покинув поле боя побеждённым. Впрочем, не исключено, что даже в случае поражения ирландец посетит гламурное место. Ведь прощальные вечеринки тоже надо уметь делать. А мысль о том, что очередное поражение Конора может привести к скорому прощанию со спортом, отбрасывать полностью также нельзя.