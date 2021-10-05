«Зачем в клетку вышел, даже драться не умеет». Фанатов рассмешил нокаут на турнире АСА

Победителю было не до смеха. Местоев переживал за поверженного соперника и сокрушённо качал головой.

4 октября в Грозном прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 130. Зрители стали свидетелями 15 поединков. Многие из них получились на загляденье. Не исключением стала и первая схватка вечера. Шоу в столице Чечни открывало противостояние в полулёгком весе. Абубакар Бестоев бился с Белеком Алиевым.

Для Бестоева это был третий поединок в 2021 году. В феврале он уступил Самвелу Варданяну. В июне реабилитировался благодаря победе над Егором Голубцовым. Теперь у Абубакара появился шанс выйти на мини-серию побед. Что касается Алиева, тот принял бой на коротком уведомлении. В целом же он мог похвастать серией из трёх побед, последняя из которых была зафиксирована 25 июля.

Фаворитом дуэли был Бестоев. Но оправдывать этот статус с первых минут не получалось. Более того, Белек выглядел очень неплохо. В одном из эпизодов он отправил соперника в нокдаун, но тот сразу поднялся. Тем не менее это прибавило Белеку уверенности. Он продолжал перебивать оппонента в стойке и снова потряс его отличным попаданием в челюсть, но в этот раз Абубакар устоял.

Видео доступно в «Инстаграме» АСА ММА. Права на видео принадлежат ACA.

В целом первые минуты схватки прошли под диктовку Алиева. Но уже в середине раунда это было неважно. В ходе очередного размена в стойке представитель Киргизии зевнул мощнейший левый сбоку. Удар был такой, что у Белека вылетела изо рта капа. Сам пострадавший упал и отключился. Нокаут получился очень жёстким. Бестоев это прекрасно понимал, ему было не до смеха. Вместо того чтобы радоваться, Абубакар лишь сокрушённо качал головой и явно переживал за Алиева.

Тем не менее такая ситуация не вызвала сострадания у фанатов к проигравшему. Нокаут их, скорее, рассмешил. Пользователи делились своими эмоциями, критикуя Алиева.

«Зачем в клетку вышел, даже драться не умеет».

«Соперника с пятака на базаре нашли».

«Бедная челюсть. Поздравляю Ингушетию».

«Что у него там вылетело?»

Благо через несколько минут после поражения Алиев сумел подняться. Сначала он качался из стороны в сторону, но вскоре окончательно пришёл в себя. Здоровья Белеку и с победой Абубакара!