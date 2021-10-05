«Зачем в клетку вышел, даже драться не умеет». Фанатов рассмешил нокаут на турнире АСА

4 октября в Грозном прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 130. Зрители стали свидетелями 15 поединков. Многие из них получились на загляденье. Не исключением стала и первая схватка вечера. Шоу в столице Чечни открывало противостояние в полулёгком весе. Абубакар Бестоев бился с Белеком Алиевым.
Для Бестоева это был третий поединок в 2021 году. В феврале он уступил Самвелу Варданяну. В июне реабилитировался благодаря победе над Егором Голубцовым. Теперь у Абубакара появился шанс выйти на мини-серию побед. Что касается Алиева, тот принял бой на коротком уведомлении. В целом же он мог похвастать серией из трёх побед, последняя из которых была зафиксирована 25 июля.
Фаворитом дуэли был Бестоев. Но оправдывать этот статус с первых минут не получалось. Более того, Белек выглядел очень неплохо. В одном из эпизодов он отправил соперника в нокдаун, но тот сразу поднялся. Тем не менее это прибавило Белеку уверенности. Он продолжал перебивать оппонента в стойке и снова потряс его отличным попаданием в челюсть, но в этот раз Абубакар устоял.
Видео доступно в «Инстаграме» АСА ММА. Права на видео принадлежат ACA.
В целом первые минуты схватки прошли под диктовку Алиева. Но уже в середине раунда это было неважно. В ходе очередного размена в стойке представитель Киргизии зевнул мощнейший левый сбоку. Удар был такой, что у Белека вылетела изо рта капа. Сам пострадавший упал и отключился. Нокаут получился очень жёстким. Бестоев это прекрасно понимал, ему было не до смеха. Вместо того чтобы радоваться, Абубакар лишь сокрушённо качал головой и явно переживал за Алиева.
Тем не менее такая ситуация не вызвала сострадания у фанатов к проигравшему. Нокаут их, скорее, рассмешил. Пользователи делились своими эмоциями, критикуя Алиева.
«Зачем в клетку вышел, даже драться не умеет».
«Соперника с пятака на базаре нашли».
«Бедная челюсть. Поздравляю Ингушетию».
«Что у него там вылетело?»
Благо через несколько минут после поражения Алиев сумел подняться. Сначала он качался из стороны в сторону, но вскоре окончательно пришёл в себя. Здоровья Белеку и с победой Абубакара!
- 5 октября 2021
-
16:26
-
15:34
-
15:30
-
14:47
-
13:49
-
13:22
-
12:37
-
11:50
-
11:08
-
10:52
-
09:58
-
09:38
-
02:56
-
02:14
-
00:44
- 4 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:34
-
22:03
-
20:54
-
19:45
-
18:43
-
17:53
-
16:06
-
15:17
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
13:58
-
13:18
-
13:05
-
12:17
-
11:20
-
10:55
-
10:40