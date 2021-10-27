«Великое счастье». На Урале работает база по подготовке чемпионов UFC

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 269. В его карде выступят 10 россиян. Но, конечно, внимание отечественных фанатов в первую очередь будет приковано к поединку Петра Яна. Сибиряк встретится с Кори Сэндхагеном и поспорит с ним за титул временного чемпиона лиги в легчайшем весе. Незадолго до этого события нам удалось посетить Академию единоборств РМК и узнать, где в нашей стране подготовили грозу легчайшего дивизиона UFC и в каких условиях Пётр оттачивает своё мастерство.

История Академии РМК

Февраль 2018-го. Среди голых стен ещё строящейся Академии единоборств РМК прохаживаются титулованные боксёры. Единственный в истории российский абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю встретился здесь с другим бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Наверное, энергетика этих людей пропитывает новое здание духом побед и волей спортсмена. Здесь же они проводят массовый мастер-класс для всех желающих, демонстрируя филигранную технику нанесения ударов, которая с годами никуда не делась.

Сложно поверить, но менее чем через три месяца Костя Цзю увидел в Екатеринбурге уже полноценный и новёхонький спортивный комплекс Академии единоборств РМК, который был построен в очень сжатые сроки и торжественно открыл свои двери для посетителей в мае 2018 года.

Фото: Пресс-служба Академии РМК

Как устроена Академия?

Экскурсию по Академии нам любезно согласился устроить известный боец смешанных единоборств и близкий товарищ Петра Яна Денис Лаврентьев. Сам же Пётр к тому моменту уже отбыл на тренировочные сборы.

Уже на ресепшене Академии становится ясно, что здесь умеют мотивировать тренироваться. У входа за стеклом выставлен пояс чемпиона UFC, который сюда привёз Пётр Ян. Наверняка детишки, которых здесь тренируется очень много, глядя на эту регалию, получают дополнительное вдохновение и стимул работать над собой.

Ну а далее, собственно говоря, мы углубились в недра самой Академии. Сначала довелось побывать в зале тренировок смешанных единоборств. Тренировочная зона настолько велика по площади, что здесь в одно время могут тренироваться, как профессионалы, так и начинающие бойцы.

«На этом этаже у нас кикбоксинг, ММА и джиу-джитсу. Здесь тренируются молодые ребята, одновременно могут тренироваться профессионалы, просто в разных зонах. Прямо здесь можно поработать на ударку, а в этой части зала можно заняться джиу-джитсу. То есть может быть план, что сначала побороться, а потом перейти в другую тренировочную зону и работать с тренером на лапах. То есть очень комфортно.

Молодые ребята смотрят, пропитываются энергетикой и видят, что всё возможно. Здесь, наверное, лучшие условия. В России, наверное, нет другого такого зала. Конечно, тут может тренироваться и Ян. Ребята могут смотреть, что-то черпать для себя», — рассказывает Денис Лаврентьев.

Конечно, на фоне комфортных условий невольно задаёшься вопросом о том, насколько при таком лоске закаляется воля к победе, ведь принято считать, что спартанские условия тренировок лишь закаляют характер. Но Денис ответил нам и на этот вопрос.

«Такие условия только плюс. Нет разницы, облезлые у тебя стены или отбеленные. Просто нужно работать самому. По большей части всё зависит от тебя». Здесь акцент делается на подрастающее поколение. Чтобы дети смотрели на состоявшихся спортсменов. Спрашивают у того же Пети Яна, он им объясняет, показывает, рассказывает. К Петру в любое время подходят, задают вопросы. Он с детишками в игровой форме и сам может побороться», — поведал Лаврентьев.

Далее мы спустились на второй этаж Академии. Здесь также уже с утра зал был загружен большим количеством бойцов, так что можно сказать, что процесс популяризации единоборств на Урале и спорта в целом продвигается успешно.

«Здесь зал кроссфита, тяжёлой атлетики и зона бокса. Всё тоже очень комфортно. Везде беговые дорожки, в плане разминки и заминки. Тут готовятся и профессиональные бойцы. Люди пашут. Конечно, основная тема по ударной технике у нас на четвёртом этаже, но тут у нас тоже есть работа, хотя в основном ОФП», — рассказал Лаврентьев.

На первом этаже Академии располагается современный тренажёрный зал, который доступен не только профессионалам, но и всем жителям Екатеринбурга.

Фото: Пресс-служба Академии РМК

«Здесь всё максимально доступно и просто. Трёнажеры, силовая работа, кардиозона, лесенки. Тут есть специальные костюмы, по которым пускают микроимпульсы, чтобы мышцы дополнительно сокращались. Что-то, короче, космическое», — шутит Лаврентьев.

Конечно, комфортные условия тренировок никак не отменяют того факта, что спортсмены получают колоссальные нагрузки, так что организм, соответственно, требует полноценного восстановления. Для этого в Академии предусмотрены отличные реабилитационные процедуры, о которых нам также рассказал Денис.

«Это наша реабилитационная. Прессотерапия. Для рук, для ног. Здесь мы восстанавливаемся, выгоняем молочку. Здесь массажная кушетка, также есть специальные весогоночные сауны. Туда садишься, голова на поверхности. Можно мазать голову льдом, а тело будет потеть. Это всё переносное, можно забирать с собой. Тут также делаем ванну со льдом, это просто процесс восстановления», — сказал Лаврентьев.

В общем-то, говоря коротко, как тренировки, так и восстановительные процедуры проходят здесь по высшему разряду. Так что тренировкам Петра Яна могут позавидовать даже в UFC Performance Institute, и не будет преувеличением сказать, что на Урале работает база по подготовке чемпионов UFC, ведь уже тренируясь здесь, Ян завоевал вожделенный титул.

Фото: Пресс-служба Академии РМК

Кто тренируется в Академии?

Наверное, здесь всё предельно ясно. Главная звезда Академии – Пётр Ян. Знамя РМК вместе с ним прославляют Денис Лаврентьев, Ильяс Хамзин, Тимур Нагибин, а также глава всего комплекса Иван Штырков. Но, конечно, это лишь верхушка айсберга. Огромное внимание в РМК уделяется и боксу, так что хватает здесь и звёздных боксёров. В частности, с Академией связаны Магомед Курбанов и Евгений Тищенко. Но сложно сказать, сколько ещё только подрастающих будущих звёзд тренируется в РМК на сегодняшний день. Однако то, что здесь закладывается будущее российских единоборств на десятки лет вперёд, можно говорить уже сейчас.

В целом приоритет воспитания будущих чемпионов подчёркивает и президент Академии, упомянутый Иван Штырков.

«Поверьте, это великое счастье — воспитывать новое поколение спортсменов в благородном духе единоборств, передавать свои знания и умения будущим чемпионам», — говорил спортсмен.