Петру Яну дали очень крутого соперника. Стоит ли опасаться Кори Сэндхагена?

30 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби состоится один из самых долгожданных турниров года UFC 267. В соглавном бою за звание временного чемпиона в легчайшем весе сойдутся Петр Ян и Кори Сэндхаген, который выйдет вместо чемпиона UFC Алджэмейна Стерлинга, снявшегося с турнира по причинам здоровья.

Когда бой?

Начало боя – не ранее 23:00 мск 30 октября. Старт поединков в предварительном карде намечен на 18:00 30 октября по Москве, а в основном карде – в 21:00.

Полный кард турнира UFC 267

Помимо соглавного боя, в этом же турнире пройдет чемпионский бой в полутяжелом весе между чемпионом из Польши Яном Блаховичем и бразильским ветераном ММА Гловером Тейшейрой. Вдобавок к этому на Бойцовском острове высадится крупный десант из российских бойцов, которые заполнили предварительный и основной кард. Кроме Петра Яна Россию представят Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев, Зубайра Тухугов, Роман Копылов, Альберт Дураев, Шамиль Гамзатов, Магомед Мустафаев, Дамир Исмагулов и Тагир Уланбеков.

Основной кард

Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Петр Ян – Кори Сэндхаген

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Александр Волков – Марчин Тыбура

Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас – Вирна Яндироба

Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Альберт Дураев – Роман Копылов

Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Макван Амирхани – Лерон Мерфи

Ю Яозонг – Ален Амедовски

Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто

Стоит напомнить, что изначально Петр Ян должен был драться за пояс регулярного чемпиона UFC против Алджемейна Стерлинга в матче-реванше, а против Ислама Махачева должен был выйти Рафаэль Дос Аньос.

Петр Ян будет рвать и метать

Петр Ян лишился чемпионского пояса из-за недоразумения. Треш-ток война с Алджемейном Стерлингом не могла не привести к реваншу, который был анонсирован на Бойцовском острове. Но как Ян и предсказывал, Стерлинг снялся с турнира. Причиной является проблемы с шеей, которые мешают ему спарринговаться и выступать на профессиональном уровне.

Но эти проблемы никак не заботят нашего бойца, поэтому он был готов к любой замене. Так как в легчайшем весе серьезная конкуренция, любой оппонент может представлять опасность. В итоге из всех доступных бойцов Петру дали самого сложного и опасного соперника Кори Сэндхагена. Поэтому Яну нельзя расслабляться.

К счастью, Петр не только хороший ударник, способный эффектно финишировать соперника, но и приличный дистанционщик, который умеет дожимать противника в концовке. Не стоит забывать, что Ян вел по судейским карточкам в бою со Стерлингом. С Жозе Альдо россиянин также не спешил закончить схватку досрочно и нокаутировал бразильца только в конце решающего пятого раунда. Потому мы уверены в готовности нашего бойца к любому ходу поединка.

Самый неприятный андердог

Кори Сэндхаген – один из самых недооцененных и в то же время опасных бойцов дивизиона. Тот факт, что он ни разу не дрался за чемпионский пояс, не должен никого вводить в заблуждение, несмотря на проигрыш Стерлингу на второй минуте первого раунда. Кори является очень опасным ударником, в чем могли убедиться Марлон Мораес и Фрэнки Эдгар, попавшие под раздачу американца. Кроме того, он умеет драться в высоком темпе на протяжении всех пяти раундов, в чем мы убедились на примере боя против Ти Джея Диллашоу. Тогда будучи явным андердогом Кори проиграл очень близким решением судей.

Есть один параметр, из-за которого Сэндхаген будет крайне неудобен Яну. Это разница в росте, которая составляет 10 см в пользу американца. Так как оба бойца предпочитают драться в стойке, это может сыграть ключевую роль. Однако у Петра будет небольшое преимущество перед Кори, заключающееся во времени подготовки к бою. Если у нашего бойца полноценный кэмп, то у американца всего лишь один месяц на подготовку. Из-за этого от Сэндхагена вряд ли будут ждать чудес, что может сыграть ему на руку. И тот факт, что Дана Уайт выбрал именно Кори в соперники Яна, это большой аванс, который Сэндмен постарается оправдать. Для него это ни много ни мало бой жизни. Поэтому Петру Яну нужно опасаться такого андердога.

Прогнозы экспертов на бой

Ислам Махачев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Микаилу Гусейнову поделился своим мнением на бой:



«Я бы сказал, что Яну без разницы с кем драться. Он такой боец, что у него есть свой стиль и он этого стиля придерживается. Со всеми бойцами он делает всё то же самое. Честно, я бы сказал, что Кори не менее опасен, чем Стерлинг. Навыков в стойке у него точно больше. Думаю, бой пройдёт в стойке. Сэндхаген разнообразный. Думаю, будет конкурентный бой, но Пётр в какой-то момент его просто передавит. Будет перестрелка, а потом Пётр своим натиском и прессингом возьмёт своё».

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Сэндхаген

Трансляция соглавного боя начнётся ориентировочно в 23:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе UFC Fight Pass, а также на More.TV и Wink.

Результаты боя Петр Ян – Кори Сэндхаген

Результат боя между Петром Яном и Кори Сэндхагеном станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Последние три схватки россиянина закончились досрочно, а у американца полную дистанцию из последних четырех боев прошел только один поединок.