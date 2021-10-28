«Ответ дагестанским бойцам». В США порадовались тяжёлому нокауту Магомедкеримова

В ночь с 27 на 28 октября в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 10, в рамках которого прошли финальные бои сезона в нескольких весовых категориях. Призовой фонд шоу составлял $ 6 млн, которые должны были разделить шесть победителей турниров на выбывание. В одном из главных боёв вечера сошлись полусредневесы Магомед Магомедкеримов и Рэй Купер III. Они уже встречались в финале Гран-при трёхлетней давности. Тогда победу сабмишеном во втором раунде одержал наш боец.

К финалу Гран-при оба бойца подходили довольно уверенно, ни разу не оступившись по ходу сезона PFL 2021 года. В первом бою Магомедкеримов поймал на удушение Иезекииля Кёртиса Миллендера, а во втором легко разобрал долговязого шведа Садибу Си единогласным решением судей. Что касается Купера, то в первом бою он также отличился победой удушающим приемом в первой пятиминутке. Затем Рэй смог одолеть Николая Алексахина и даже Рори Макдональда решением судей.

Фаворитом схватки ожидаемо был Магомедкеримов, тем более статистика его выступлений в PFL очень впечатляет — 10 побед в 10 боях. Купер принимал участие в последних двух финалах Гран-при PFL, и в обоих случаях проигрывал. Поэтому такие прогнозы не удивляли.

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Но с первых секунд Купер попытался посрамить скептиков и взять бой под свой контроль. Рэй захватил центр октагона и прижимал россиянина к сетке. Магомедкеримов отбивался лоу-киками. К сожалению, один из этих ударов пришёлся в пах, из-за чего Купер согнулся и ему дали время на восстановление. С возобновлением схватки Рэй сразу же бросился в атаку, но Магомед чётко сориентировался и развернул атаку в свою пользу, проведя тейкдаун.

Однако Магомедкеримову не удалось серьёзно развить успех в партере — Купер грамотно вязал нашего бойца. Но так как контроль был на стороне Магомеда и он продлился почти три минуты, раунд ушёл к российскому бойцу. Ещё одним аргументом, почему Куперу нельзя было отдавать раунд, была его мнимая агрессия. Несмотря на то что ходил за нашим бойцом по пятам, он выбросил всего лишь 9 ударов, из которых только три достигли цели. В то время как Магомед отличился 39 ударами и 25 попаданиями. Разница налицо.

Во второй пятиминутке сценарий не сильно изменился, особенно в начале. Купер прижимал Магомедкеримова к сетке, но не извлекал должных дивидендов из работы в стойке, потому что Магомед уверенно отбивался и работал вторым номером. Однако Куперу удалось сделать то, что не получилось сделать в первой пятиминутке, — провести тейкдаун. Сначала Рэй смог прижать нашего бойца к сетке, а затем совершить бросок на канвас.

Так как наш боец очень хорош в борьбе, его положение не было таким тяжёлым, каким могло бы показаться. Ему удавалось бить Купера из лежачего положения, но в итоге после ряда провальных попыток забить из граунд-энд-паунда Рэй едва не задушил Магомеда, зажав заодно его плечо. Но Магомедкеримов выбрался из этого положения. Из-за того что почти вся пятиминутка прошла в партере под контролем Рэя Купера III, счёт по раундам стал равным.

Третий отрезок оказался самым насыщенным и богатым на события. В нём было немало обменов ударами, которые могли закончить бой досрочно в ту или другую сторону. Сначала Купер в своей привычной манере гонял Магомедкеримова вдоль клетки. Но Магомед смог провести точную двойку, на что Купер тут же ответил тейкдауном, однако россиянин снова встал.

Так как Купер уступал в работе в стойке, он пытался всё снова свести в партер, удерживая Магомеда в захвате. Но россиянин на это ответил точной серией ударов, которые немного потрясли американца гавайского происхождения. Так инициатива ушла к российскому бойцу, и уже Рэй был прижатым у сетки.

За неполные три раунда оба бойца изрядно вымахались, из-за чего не могло идти и речи о продолжении размена ударами. Этим моментом идеально воспользовался Купер, восстановивший свои силы. Сначала он плотно попал левым хуком. Магомедкеримов никак не отреагировал на первый звоночек и продолжал работать с опущенными руками.

К сожалению, следующая атака Купера стала последней в этом бою. Американец попал правым хуком навстречу, отчего россиянина немного повело. И вдогонку Рэй выбросил ещё два хука, достав до нашего бойца правым боковым в челюсть, после чего Магомедкеримов рухнул на канвас без чувств и уже был не в силах защищаться. Рефери пусть и не сразу, но зафиксировал нокаут.

Так Рэй Купер III с третьей попытки выиграл Гран-при PFL. Магомед же не только потерпел самое болезненное поражение в карьере, но и упустил возможность получить $ 1 млн за победу в турнире. Бой вызвал большой резонанс среди болельщиков. Социальные сети горели от сотен комментариев. Судя по всему, победы бойцов из Дагестана настолько приелись американской публике, что фаны просто радовались тяжёлому поражению Магомедкеримова нокаутом.

«Ответ дагестанским бойцам» — едва ли не самый залайканный комментарий под видео, размещённым на странице PFL в «Инстаграме». К слову, этот коммент был приправлен ещё и целым рядом смеющихся эмодзи.

«Завод «размазывателей» сегодня перестал работать».

«Один из величайших камбэков, что я когда-либо видел».

«Никогда не списывайте гавайцев со счетов».

«1-1. Нужен ещё один реванш».

«Наверное, он никогда больше не будет драться».

«Его (Купера.— Прим. «Чемпионата») абсолютно все недооценивали на старте сезона. Я чертовски рад за него, он наконец-то сделал это», — писали болельщики.

Что же, надеемся, Магомед Магомедкеримов быстро оправится от этого тяжёлого поражения и продолжит нас радовать своими выступлениями за океаном. Ну а Купера остаётся поздравить с чемпионским титулом и, конечно, самым большим гонораром в карьере.