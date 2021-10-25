Британец ударил россиянина при рукопожатии. В итоге наш боец нокаутировал его за 5 секунд

23 октября в английском городе Мидлсбро состоялся первый турнир по смешанным единоборствам, организованный промоушеном BFC (British Fighting Championship). Было заявлено 17 боёв, в одном из них принял участие российский боец Умахан Ибрагимов. Его соперником стал англичанин Бен Достер, для которого этот поединок стал первым в профессиональной карьере.

Умахан провёл четыре боя, одержал три победы и потерпел одно поражение. Стоит отметить, что все четыре схватки не прошли даже полный раунд. Ибрагимов побеждал исключительно нокаутами, а единственный проигрыш был допущен сабмишеном. Сам боец тренируется в Манчестере в зале Manchester Top Team. Поэтому все поединки он проводит на Туманном Альбионе.

Права на видео принадлежат British Fighting Championship.

Что касается боя с дебютантом, то он точно войдет в топ самых коротких схваток в истории ММА. После удара в гонг бойцы сблизились для удара перчатками (рукопожатия), и одновременно с этим британский дебютант провел лоу-кик. Наказания за это ему долго ждать не пришлось. На пятой секунде Умахан выбросил хай-кик точно в голову Достера. В итоге Бен отправился «спать», упав лицом вниз. Это был тяжёлый нокаут. Не знаем, как долго продлился бы бой, если бы Достер не повел себя грязно с лоу-киком при рукопожатии. Но своим поведением в октагоне он заслужил такой дебют. А Умахана поздравляем с эффектной победой.