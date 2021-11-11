Десантника бросали как пушинку. Потом Харитонов лёг на живот и просто принимал удары

Промоушен Bellator, как и его извечные конкуренты из UFC, продолжает проводить топовые ивенты каждую неделю. В ночь на 13 ноября в Майами состоится бойцовский вечер Bellator 271, где в главном поединке подерутся Крис Сайборг и Шинейд Кавана. Впрочем, не только женщинами будет интересен турнир: в частности, во втором по значимости бою встретятся Тайрелл Форчун и Линтон Васселл. Оба спортсмена идут на победных сериях, но российским болельщикам куда больше знаком Линтон Васселл — в 2019 году британец встречался с легендарным Сергеем Харитоновым.

Тогда наш соотечественник ещё не успел запятнать себя историей с Адамом Яндиевым и сомнительными боксёрскими боями, считаясь однозначным фаворитом поединка с Васселом. Победная серия Харитонова, если не считать два поединка No contest, насчитывала шесть боёв. В числе жертв Сергея оказались такие опытные соперники, как Чейз Гормли, Мэтт Митрион и Рой Нельсон. Вассел же, напротив, перед встречей с россиянином проиграл три поединка подряд, дважды оказавшись в глубоком нокауте. Поставить на Линтона мог разве что он сам: британец искренно уверял, что знает секрет победы над Харитоновым.

Россиянин постарался сразу захватить центр октагона, прессингуя оппонента одиночными ударами. Вассел же спокойно отходил, периодически контратакуя плотными лоу-киками и выкидывая точные джебы. Харитонов продолжал наступать, не обращая никакого внимания на пропущенные удары, но Линтон провёл удачный тейкдаун и сумел опрокинуть Десантника на канвас. В борьбе Сергей выглядел откровенно слабо: он отдал спину и позволял буквально «валять» себя, хотя и не получал большого урона. Россиянин смог подняться только благодаря сирене, возвещавшей о перерыве.

Во втором раунде Вассел, нашедший слабое место Харитонова, решил побыстрее приступить к борьбе. Ему удалось повалить Сергея с помощью красивой подножки, после чего американец стал выбирать позицию поудобнее. После минутного сопротивления наш соотечественник оказался на животе, а Линтон находился сверху и осыпал противника градом ударов. После того как Десантник на протяжении минуты находился в пассивной защите, судья решил остановить бой. Харитонов данного решения не оспаривал – он получил немало жёстких попаданий. Как признался Сергей позднее, он ещё в первом раунде порвал связку на ноге, что и стало причиной поражения.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

После победы над россиянином Вассел ещё успел одолеть техническим нокаутом Ронни Маркеса, после чего оказался вне октагона почти на целый год. Теперь же его ждёт встреча с Тайреллом Форчуном: в случае успеха британец наверняка войдёт в число претендентов на титул Bellator. У Харитонова же карьера пошла «зигзагами» — победы над середняками вроде Фернандо Родригеса и Оли Томпсона, обидное поражение от Чейка Конго, невнятный боксёрский дебют. В последнее время Сергей ещё и нередко попадает в скандалы, что не мешает ему оставаться легендой ММА. Будем надеяться, Десантник ещё проведёт пару-тройку ярких боёв.