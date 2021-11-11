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Сергей Харитонов — Линтон Васселл, полное видео боя, нокаут Харитонова

Десантника бросали как пушинку. Потом Харитонов лёг на живот и просто принимал удары
Александр Фролов
Сергей Харитонов – Линтон Васселл
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Россиянин пожаловался на порванную связку, но смотреть на его действия всё равно было грустно.

Промоушен Bellator, как и его извечные конкуренты из UFC, продолжает проводить топовые ивенты каждую неделю. В ночь на 13 ноября в Майами состоится бойцовский вечер Bellator 271, где в главном поединке подерутся Крис Сайборг и Шинейд Кавана. Впрочем, не только женщинами будет интересен турнир: в частности, во втором по значимости бою встретятся Тайрелл Форчун и Линтон Васселл. Оба спортсмена идут на победных сериях, но российским болельщикам куда больше знаком Линтон Васселл — в 2019 году британец встречался с легендарным Сергеем Харитоновым.

Тогда наш соотечественник ещё не успел запятнать себя историей с Адамом Яндиевым и сомнительными боксёрскими боями, считаясь однозначным фаворитом поединка с Васселом. Победная серия Харитонова, если не считать два поединка No contest, насчитывала шесть боёв. В числе жертв Сергея оказались такие опытные соперники, как Чейз Гормли, Мэтт Митрион и Рой Нельсон. Вассел же, напротив, перед встречей с россиянином проиграл три поединка подряд, дважды оказавшись в глубоком нокауте. Поставить на Линтона мог разве что он сам: британец искренно уверял, что знает секрет победы над Харитоновым.

Харитонов сдался за секунду до гонга. Ну что это за десантник? Видео Харитонов сдался за секунду до гонга. Ну что это за десантник? Видео

Россиянин постарался сразу захватить центр октагона, прессингуя оппонента одиночными ударами. Вассел же спокойно отходил, периодически контратакуя плотными лоу-киками и выкидывая точные джебы. Харитонов продолжал наступать, не обращая никакого внимания на пропущенные удары, но Линтон провёл удачный тейкдаун и сумел опрокинуть Десантника на канвас. В борьбе Сергей выглядел откровенно слабо: он отдал спину и позволял буквально «валять» себя, хотя и не получал большого урона. Россиянин смог подняться только благодаря сирене, возвещавшей о перерыве.

Во втором раунде Вассел, нашедший слабое место Харитонова, решил побыстрее приступить к борьбе. Ему удалось повалить Сергея с помощью красивой подножки, после чего американец стал выбирать позицию поудобнее. После минутного сопротивления наш соотечественник оказался на животе, а Линтон находился сверху и осыпал противника градом ударов. После того как Десантник на протяжении минуты находился в пассивной защите, судья решил остановить бой. Харитонов данного решения не оспаривал – он получил немало жёстких попаданий. Как признался Сергей позднее, он ещё в первом раунде порвал связку на ноге, что и стало причиной поражения.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

После победы над россиянином Вассел ещё успел одолеть техническим нокаутом Ронни Маркеса, после чего оказался вне октагона почти на целый год. Теперь же его ждёт встреча с Тайреллом Форчуном: в случае успеха британец наверняка войдёт в число претендентов на титул Bellator. У Харитонова же карьера пошла «зигзагами» — победы над середняками вроде Фернандо Родригеса и Оли Томпсона, обидное поражение от Чейка Конго, невнятный боксёрский дебют. В последнее время Сергей ещё и нередко попадает в скандалы, что не мешает ему оставаться легендой ММА. Будем надеяться, Десантник ещё проведёт пару-тройку ярких боёв.

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